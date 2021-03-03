2月20日、孫協志43歲生日當天，本刊直擊他和交往近3年的夏宇童，現身3C商場進行浪漫約會，兩人親密互動不斷，看來仍處於熱戀期。傍晚時分，兩人開車轉往民生東路享用頂級牛排大餐，補充滿滿蛋白質；即使是周末夜，這對愛侶用餐結束後依然不被夜色所吸引，晚間8點就早早返回男方的住處，共度兩人世界。

孫協志43歲生日當天，帶著夏宇童逛3C商場，行進間他隨時扶著對方的背，十分呵護。（圖／本刊攝影組）

下午3點47分，孫協志和夏宇童這對相差11歲的情侶檔，現身台北市中正區的3C商場，雖然兩人將帽子和口罩戴好戴滿，依然掩不住星味，馬上就被本刊記者的火眼金睛認出來。小倆口邊逛邊看，男方先是將右手搭著女友的肩膀，左手則輕輕抓著對方的左手臂，乍看之下像是在幫夏宇童拍痰，畫面十分有趣。走著走著，兩人十指交扣，過一會兒又互相勾著對方的手繼續前進，短短3分鐘就變換了三種姿勢。看來兩人儘管已經交往近3年，仍像是熱戀中的情侶，黏TT不願分開，還要用手來增添情趣。

逛沒多久，兩人又改成一前一後方式行進，孫協志的手卻始終離不開夏宇童的身體。（圖／本刊攝影組）

小倆口接著換成十指緊扣的模式繼續逛街，交往3年感情依然如膠似漆。（圖／本刊攝影組）

由於當日室外溫度高達25度，兩人就近買了兩杯冰飲解渴，即便在短暫的等待時刻，孫協志仍不忘將手輕靠在夏宇童背後呵護著，之後兩人各自喝著飲料搭電扶梯，直奔五樓的黑膠唱片行，一邊喝咖啡一邊試聽。兩人在店裡或蹲或站，仔細地將所有的黑膠欣賞一遍，期間還把口罩拉下仔細討論，交換彼此對音樂的想法。興致高昂的小倆口，聊到開心之處，讓單眼皮的孫協志幾度笑到雙眼瞇成一條線。兩人就在十來坪的空間裡，用音樂約會1小時，最後拿著精挑細選的黑膠唱片，心滿意足地到櫃檯結帳。

等待飲料的時候，孫協志將手輕靠在夏宇童背後，似乎一刻都不願跟對方分開。（圖／本刊攝影組）

兩人蹲著挑黑膠聊音樂，孫協志一度笑到雙眼瞇成一條線。（圖／本刊攝影組）

結束購物行程，傍晚5點半孫協志開車載著女友，來到松山區的知名牛排館，這天正好是孫協志的43歲生日，小倆口一起吃牛排，將蛋白質補好補滿。吃完晚餐後，兩人邊閒聊邊滑起手機，夏宇童似乎是看到有趣的內容，迫不及待與男友分享，聊著聊著還嘟起小嘴作勢討親親；之後的1小時，兩人就這樣對坐著談情說愛，直到晚間7點半才走出餐廳開車離去。

終於選定戰利品的夏宇童，臉上露出滿意的笑容。（圖／本刊攝影組）

為避開周末人潮，這對愛侶傍晚5點半就去吃牛排大餐慶生。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)