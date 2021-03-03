孫協志在43歲生日當天，和女友夏宇童先到3C商場進行浪漫約會，挑黑膠的同時兩人親密互動不斷。傍晚時分，兩人開車轉往民生東路享用頂級牛排大餐，補充滿滿蛋白質。原以為這對愛侶接下來會安排更特別的行程，或是女方要為男友送上驚喜，沒想到孫協志只在民生社區的眼鏡行短暫停留，等夏宇童拿好東西，接著一同驅車迅速回到他位於內湖的家，當晚未再踏出門口一步。此刻才晚上8點10分，看來回到兩人小世界，就是女方給男友最好的禮物。

小倆口認愛後，大方地在《飢餓遊戲》同框；孫協志於生日當天在社交平台開放祝褔，讓不少人誤會雙方好事已近。（圖／中視提供、翻攝自孫協志IG）

2019年，孫協志和夏宇童被共同好友、主持天后利菁爆出手遊截圖，作為兩人熱戀的「鐵證」，但當時雙方僅以「好朋友」互稱，直至隔年5月，被媒體拍到出遊才認愛。孫協志強調，離婚讓自己成長茁壯，眼看好友王仁甫、許孟哲都已升格人父，他不諱言對結婚生子有憧憬，「尤其我年紀最大，看到許孟哲這樣很開心，但有些事情勉強不來，認真說起來，我比他早結婚，但也結束了，只能說凡事盡力而為，緣分到了自然水到渠成。」但受訪時被問到「有無閃婚可能？」他笑回：「我不曉得耶，隨遇而安囉！」

成為許孟哲女兒Doreen乾爹的孫協志，透露自己對結婚生子仍有憧憬。（圖／翻攝自孫協志臉書）

而生日當晚約11點，孫協志也在IG發文放閃：「 帶著大家滿滿的祝福，度過了很美好的一天。」當天稍早，還貼出一張西裝照，並表示「開放祝福」，讓一時不明就裡的人，差點誤會他要宣布喜訊。但從這天他和夏宇童的相處看來，兩人十分珍惜呵護現在的關係，暫時不急著要靠結婚證書來證明彼此的愛。

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(中時新聞網)