三圓建設董座王光祥去年力拚入主大同公司經營權時，也率隊爭取成為新隆社區都更的合作對象，如今已取得初步勝算。（圖／趙世勳攝）

鄰近中正紀念堂、占地近4千坪的「新隆社區」，10多年前發現是海砂屋後，居民就打算進行都更，但因有550戶，整合難度高，建商總是裹足不前，直到3年多前，人稱「警界交通專家」的時任管委會主委何國榮，跪求國揚集團創辦人侯西峰出馬才成案。

不料，國揚集團砸錢克服重重障礙並取得政府獎勵容積後，新隆社區去年7月竟重新招商，由三圓建設勝出，董事長王光祥含笑收割，侯西峰只能下令「繼續爭取」。據悉，若新隆社區如願「變心」，恐面臨國揚請求2億至4億元的損害賠償！

原為新隆國宅的新隆社區，橫跨台北市愛國東路、寧波東街和金華街，基地約4千坪，共有12棟，每棟地上12層樓、地下1層，一樓店舖79間，知名美食「寧波排骨大王」就在其中。

國揚建設原進駐新隆社區的辦公室，目前已拉下鐵門，暫時無人服務。（圖／馬景平攝）

不僅位處精華地段，總銷達473億元的新隆社區都更案，也是北市迄今775件都更案中，基地最大的，因此被視為都更指標大案。該案原本由國揚集團拿下主導權，後來社區重新招商，儘管國揚集團創辦人侯西峰在去年11月，表態願意提高合建條件等，最後仍由三圓建設勝出，國揚不得不提出訴訟。

今年2月23日，台北地院針對國揚主張新隆社區管委會應履行雙方簽署實施的都更備忘錄，一審予以駁回。這紙宣判，不但牽動新隆社區都更案的進展，更暗藏住戶背叛國揚集團，三圓建設「暫時」漁翁得利的愛恨情仇。

緊鄰中正紀念堂的新隆社區，基地近4千坪，為北市歷來都更案中面積最大者，因此都更進度備受矚目。（圖／馬景平攝）

緊鄰中正紀念堂的新隆社區，基地近4千坪，為北市歷來都更案中面積最大者，因此都更進度備受矚目。（圖／本刊繪圖組）

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(中時新聞網)