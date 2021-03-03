堪稱北市蛋黃區「第一大國宅」的新隆社區，1984年完工，20多年後，不時有水泥塊掉落，住戶才赫然發現棟棟都是「海砂屋」。雖然住戶都期盼都更，卻因故難以推動，直到人稱「警界交通專家」的何國榮選上管委會主委後（現已卸任），三年多前才開始有進展。

現任中正區新營里里長的何國榮，曾任台北市交通大隊長、台北市中正一分局副分局長、警政署交通組長及台中港警局長。官拜三線二星的他，為了專心推動新隆社區的都更案，放棄升遷機會，選上主委後，2017年7月間發函給逾15家建商，邀請他們參與新隆社區都更案。

「新隆社區這麼大片土地，在台北市已經是很少見的。招商十年來，沒有一個建商敢來，只有國揚願意談，但當時侯先生（侯西峰）評估投資要上百億元，還未必能成功，一開始反對國揚擔任（都更案）實施者。」何國榮透露。

新隆社區前主委何國榮在該社區都更案的整合過程中，扮演關鍵推手。（圖／馬景平攝）

67歲的侯西峰，經歷過大風大浪。他35歲時白手起家，在建築業被封為「侯百億」（意指推案百億元），後來遇上金融風暴揹著巨債入獄，18年內償還500億元，重回商界登上高峰。據悉，新隆社區都更案原本不在侯西峰的口袋名單中，直到何國榮的出現，才峰迴路轉。

為了促成都更案，何國榮親自登門「跪求」國揚總經理彭邵齡，甚至透過同學，找上侯西峰當面遊說。「侯先生把高層集合起來，我一個人面對他們。他問了很多問題，例如新隆社區和『元大文華』（已完成都更）的地籍分割、中正紀念堂限高規定、完成海砂屋鑑定與取得都更獎勵容積時程及整合住戶等等，我承諾會逐一協助解決，他才允諾讓國揚當（都更案）實施者。」何國榮說。

被鑑定為海砂屋的新隆社區，由於安全堪虞，北市府給予的居住期限至今年七月。（圖／該社區住戶提供）

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(中時新聞網)