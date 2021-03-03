台苯董事長林文淵也是北市新隆社區住戶之一，他向本刊證實確有此事。面對社區都更出現歧見，他說：「我媽住裡面很危險的，房子是老舊海砂屋，瓶子擺在地上會滾動，地板已傾斜不知幾度了。我和家人只想趕快都更，國揚和三圓都是朋友，我都投贊成票。」

事實上，林文淵不只和王光祥熟識，也是侯西峰當年復出商場的貴人之一，談起「大同董座50日風波」，林文淵替王光祥緩頰表示：「是王董（王光祥）的律師推薦我過去（大同）的，我與王光祥董事長有默契，當一屆董事長任期是3年。」「這（都更案）是不一樣的事情，王光祥是為他最大利益而努力，需要拿到業績。」林文淵強調自己並未介入都更案。

據悉，面對遭到台北地院駁回「新隆（社區）應依所簽備忘錄履約」，侯西峰僅以「繼續努力」四個字指示國揚團隊。如果新隆社區如願「變心」，恐將面臨國揚請求二億至四億元的損害賠償。

新隆社區居民提議，應要求先了解合建契約等重要文件內容，再簽署同意書給三圓建設，避免日後爭議。（圖／馬景平攝）

國揚發言人王正怡表示：「未經都審（北市都發局的都市更新審議）通過給的圖是沒有用的，換了主委就換合作對象，當年為何沒找對方（三圓），有意見來ＰＫ，大家都沒話說！新隆社區（都更案）經過十幾年破局，才找上我們，我們花了許多精力、時間，還有海砂屋鑑定等費用，居民卻反悔片面解約，我們只好透過訴訟維護權益，等看到判決書，再決定是否上訴。」

三圓建設進駐新隆社區，展示老屋變大廈的願景，讓住戶既期待又怕受傷害。（圖／馬景平攝）

三圓建設董座王光祥則告訴本刊記者，他知道林文淵也是新隆社區住戶。至於為何明知此都更案已有國揚參與，卻仍爭取？王光祥僅稱：「找時間再說。」即結束談話。之後，三圓發言人林世祖補充回應說，「王董會參加此案，初衷是本著希望幫助住在海砂屋的新隆社區居民，能夠早日獲得生命財產保障。三圓是透過新隆社區公開招標，經區權人會議投票選拔得標」。

至於新隆社區前已與國揚簽備忘錄等諸多爭議，且戶數眾多不易整合情況下，三圓為何要參與新隆社區都更案？三圓發言人林世祖說，是為了居民生命安全，台北市容的美化，以及完工後的美好願景，三圓積極配合管委會及居民，來推進海砂屋的都更。

在三圓建設提出的新隆社區更新計畫說明書中，有千坪中庭花園、溫水花園泳池與社區健康諮詢中心等參考示意圖。（圖／馬景平攝）

在三圓建設提出的新隆社區更新計畫說明書中，有千坪中庭花園、溫水花園泳池與社區健康諮詢中心等參考示意圖。（圖／馬景平攝）

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(中時新聞網)