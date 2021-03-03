回顧過去4個月，聯發科已發動3次併購，聯發科這一連串的動作，引來外資青睞。外資圈中，包括里昂證券、高盛、麥格理、滙豐、摩根士丹利、瑞銀、大和、美銀、廣發及Aletheia資本等十家投資公司，一致將聯發科設定為「千金股」（股價上千元的個股），其中里昂證券更喊出聯發科股價上看1,350元。

事實上，聯發科的股價，從去年3月股災低點273元一路拔高，今年2月17日衝破千元大關，站上1,010元歷史新高，與2月26日收盤價896元對照，近一年股價已翻漲兩倍。

去年3月聯發科股價不到300元，其後一路攀高，衝上近千元大關。（圖／翻攝自奇摩股市）

聯發科股價一路走揚，不是沒有原因。前年底，聯發科領先競爭對手高通，發表了第一款5G單晶片「天璣1000」，在全球5G元年先馳得點。

據市調機構Counterpoint報告指出，聯發科自去年第3季起，連續兩季以市占領先，最高三一％拿下全球手機晶片市占龍頭。該報告分析，聯發科晶片的優勢是價格合理、由台積電代工製造，因此成為LG、小米、華為、OPPO、vivo、中興（ZTE）、realme等各大手機品牌與代工的第一選擇；「天璣1000」去年全年出貨5千萬套，占全球5G手機市場4分之1，今年出貨更可望增至1億5千萬套。

聯發科董事長蔡明介在天璣1000產品發表會中，比出5的手勢象徵5G；天璣系列也是蔡明介找來蔡力行擔任執行長，雙蔡合作下最具代表性的產品。（圖／陳家欣繪、聯發科提供）

光靠5G手機晶片，聯發科即可吃香喝辣，為何接二連三發動併購？一家系統業者告訴本刊記者：「從（聯發科）的收購項目來看，包括工業物聯網、寬頻通訊、雲端應用及電源管理IC，可見除了行動運算外，聯發科有了新方向，正換檔加速中。」

包括realme、小米及華為等手機品牌都採用聯發科天璣1000晶片，讓聯發科在5G市場拿下話語權。圖為去年底realme 5G手機X7上市記者會。

本刊調查，過去10年，聯發科投入的研發經費超過4,200億元，可蓋7座台北101，今年更預計投入700億元，為的就是掌握最新技術。

5G上路後，帶動5G自駕巴士的發展，成為智慧交通服務的重要通訊橋梁。圖為北市5G自駕巴士。（圖／馬景平攝）

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(中時新聞網)