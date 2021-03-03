回顧過去4個月，聯發科已發動3次併購，聯發科這一連串的動作，引來外資青睞。外資圈中，包括里昂證券、高盛、麥格理、滙豐、摩根士丹利、瑞銀、大和、美銀、廣發及Aletheia資本等十家投資公司，一致將聯發科設定為「千金股」（股價上千元的個股），其中里昂證券更喊出聯發科股價上看1,350元。
事實上，聯發科的股價，從去年3月股災低點273元一路拔高，今年2月17日衝破千元大關，站上1,010元歷史新高，與2月26日收盤價896元對照，近一年股價已翻漲兩倍。
聯發科股價一路走揚，不是沒有原因。前年底，聯發科領先競爭對手高通，發表了第一款5G單晶片「天璣1000」，在全球5G元年先馳得點。
據市調機構Counterpoint報告指出，聯發科自去年第3季起，連續兩季以市占領先，最高三一％拿下全球手機晶片市占龍頭。該報告分析，聯發科晶片的優勢是價格合理、由台積電代工製造，因此成為LG、小米、華為、OPPO、vivo、中興（ZTE）、realme等各大手機品牌與代工的第一選擇；「天璣1000」去年全年出貨5千萬套，占全球5G手機市場4分之1，今年出貨更可望增至1億5千萬套。
光靠5G手機晶片，聯發科即可吃香喝辣，為何接二連三發動併購？一家系統業者告訴本刊記者：「從（聯發科）的收購項目來看，包括工業物聯網、寬頻通訊、雲端應用及電源管理IC，可見除了行動運算外，聯發科有了新方向，正換檔加速中。」
本刊調查，過去10年，聯發科投入的研發經費超過4,200億元，可蓋7座台北101，今年更預計投入700億元，為的就是掌握最新技術。
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(中時新聞網)
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