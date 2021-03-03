2017年聯發科股價約在每股200元初頭，這幾年逐步擺脫4G市場的困境、領先取得5G話語權，領著聯發科換檔加速的，正是聯發科董事長蔡明介。去年12月7日，聯發科營收站上百億美元大關，蔡明介開心表示：「看到集團發揮韌性。」下一秒他就收起狂喜，提醒：「公司成長會起起落落，就像爬山一樣，爬過這座山，不會一直往上爬，也可能要走到谷底再上來。」

對此，聯發科財務長顧大為解釋：「 產業現實就是只有前幾名才能生存，因此高科技公司需投資先進技術維持競爭力。公司（聯發科）經歷過幾次險境，我們不敢大意，還是戰戰兢兢、步步為營，面對永不止息的競爭、快速的外部環境，仍要繼續努力。」

聯發科看準Chromebook市場，是因其可單機運算或連網使用，為目前教育市場主力產品。圖為去年9月Chromebook產業鏈「啟動台灣教育數位轉型計畫」記者會。（圖／黃耀徵攝）

回顧聯發科1997年自聯電家族獨立出來後，靠著大陸手機「山寨霸主」而茁壯，打入全球IC設計廠前10大。不過，「2G時代，聯發科的技術落後對手10年，3G時代落後7年，4G時代落後3到4年。」一名IC設計業者分析：「聯發科一路大幅進展，就是靠著戰略性收購，快速壯大實力。」

例如2007年，聯發科透過併購ADI（亞德諾半導體）旗下手機晶片部門，取 得WCDMA（一種3G無線通訊技術）與TD-SCDMA （3G無線通訊技術的標準之一），大舉跨入通訊產業，就是一個關鍵的里程碑；2012年與競爭對手晨星合併，成為電視晶片界龍頭，更累積出發展3G及4G的資源。

聯發科董事長蔡明介網羅蔡力行擔任執行長，前者負責策略與方向，後者主責管理與執行，兩人合作帶領公司走到新高度。圖為聯發科去年慶祝營收破百億美元大關。（圖／聯發科提供）

2015年間，大陸白牌機湧現，聯發科在高階市場打不贏高通，加上後有追兵，蔡明介再度發動收購，陸續買下曜鵬、常億、奕力及立錡4間公司，取得影像處理、觸控及驅動等技術。蔡明介還同步重組產品線及事業群，奠定「智慧家庭」及「物聯網」基礎，等於打造一個中央廚房（平台），要做什麼菜（產品），就透過人工智慧（AI）挑出技術及材料。

聯發科財務長顧大維（右1）指出，高科技公司需投資先進技術維持競爭力，只有前幾名能生存下來。（圖／報系資料庫）

4年前，聯發科再陷險境，4G晶片效能不及勁敵，毛利率跌至有史以來新低33％。為了脫困，原本獨掌大權的蔡明介，請來台積電前執行長蔡力行，開啟「雙蔡共治」。一名聯發科內部人士透露：「蔡明介負責方向與策略，蔡力行扮演執行者，並以績效著稱，他（蔡力行）用二年時間帶領團隊，硬是拚出與高通平起平坐的天璣1000，就可看出他扮演的角色。」

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(中時新聞網)