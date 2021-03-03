「從2G到5G，為了趕上技術，聯發科一是不斷投入巨資研發，一是收購。其中5G晶片的研發，從6年前成敗未知的情況下就大舉投資，累積投入逾1,000億元，如今終於取得5G話語權，還將產品線從安卓系統延伸到Chrome系統。」

本刊調查，過去10年，聯發科投入的研發經費超過4,200億元，可蓋7座台北101，今年更預計投入700億元，為的就是掌握最新技術。以2019年前10大IC設計公司的研發投入來看，營收排名第4輝達（NVIDIA）與排名第的聯發科，研發費用占營收比重最高，達26％；與台灣高科技公司研發占營收2％至9％相較，聯發科起碼領先3倍。

5G上路後，帶動5G自駕巴士的發展，成為智慧交通服務的重要通訊橋梁。圖為北市5G自駕巴士。（圖／馬景平攝）

儘管聯發科砸錢研發出手夠狠，面對敵手仍戰戰兢兢。「主要對手（英特爾、高通及博通）年營收約為我們的3倍，研發資源是我們的2.7倍，我們差競爭對手還有一大段路要走。」顧大為指出：「把聯發科說成『打敗巨人』，是言過其實，我們並沒有打敗他們，我們還在追趕，他們仍是很強的對手。」

去年第4季小米下單聯發科5G晶片，相較前一年第4季，大幅成長3倍。圖為小米之家台北信義威秀店。（圖／報系資料庫）

在大當家蔡明介眼裡，聯發科「成長空間還很大」。從半導體上中下游分析，台灣在中游晶圓代工與下游封裝測試，市占已達全球7成以上，上游IC設計的國際總產值900多億美元，幾乎是晶圓代工的2倍、封裝測試的4倍，而台灣的IC設計市占僅全球的22％，因此蔡明介認為：「（聯發科）應該要加碼投資！」

高通在手機晶片市場一直居於領先位置，是聯發科追趕的首要目標。圖為美國高通總部及其5G晶片產品。（圖／報系資料庫）

一位聯發科的研發主管坦言，持續的技術研發投入是一條不歸路，不投入就沒機會，投了才有機會，技術要領先才能活下來。

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(中時新聞網)