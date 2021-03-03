【1】勇鷹高教機 優先部署台東志航基地

勇鷹高教機研發測試告一階段，本月將交由空軍進行初期作戰測評，預訂年底小批量生產。軍方官員透露，勇鷹量產後，將先撥交予空軍台東志航基地33架，老舊的F-5戰機將陸續汰除。

【2】直播主泣被逼賣卵 騙15男近千萬

曾任職直播平台的男子陳俊雄，涉嫌吸收面貌姣好的女直播主，並找小編假冒直播主與男網友私聊談情，佯稱違反公司「禁愛令」要賠錢；被迫賣卵、逼去大陸當飯局妹等理由，誘騙15名宅男網友花錢「抖內」衝業績，讓他們為愛傾家蕩產，共詐騙997萬，堪稱「剝皮酒店call客詐欺2.0版」。台北地檢署2日依詐欺等罪起訴陳俊雄、直播主等12人。

【3】陳吉仲稱 鳳梨輸陸有望解決

中國大陸自3月1日起，禁止台灣鳳梨輸陸。我方是否向世貿組織（WTO）申訴，行政院長蘇貞昌昨表示，相關程序都會照走，呼籲大陸要累積善意。農委會主委陳吉仲強調，按程序都是兩國先談，談不攏，才考慮多邊協商。農委會主委陳吉仲透露，鳳梨輸陸問題，有望解決。

【4】蔡放寬移工年限 籲為勞工加薪

蔡英文總統昨天聽取八大工商團體建言，受疫情衝擊，業者反映缺工嚴重，蔡英文承諾放寬移工在台工作累計不得超過12年限制，對於來台商務人士，也擬規畫「經濟泡泡」縮短隔離天數，蔡英文表示，今年經濟成長率應可達到4％以上，呼籲獲利良好企業為勞工加薪。

【5】王月演二大媽嚷脫光催票

李國修紀念作品《京戲啟示錄》2021年創拓版2日記者會，由李小平執導，李國修遺孀王月及屏風表演班弟子群郭子乾、樊光耀、范瑞君、顏嘉樂等演出。劇中要角「李修國」由屈中恆接棒演出。身兼藝術總監的王月，暌違15年首度以主演現身，她笑稱扛票房壓力大，期許開賣像江蕙、費玉清演唱會一樣秒殺，開玩笑說：「如果開賣秒殺我就脫光。」

(中時新聞網)