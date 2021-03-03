NBA明星賽要登場了，今年恐怕沒什麼看頭，鵜鶘錫安威廉森(Zion Williamson)、塞爾提克傑倫布朗(Jaylen Brown)、灰狼狀元郎愛德華茲(Anthony Edwards)、黃蜂布里吉斯(Miles Bridges)全都拒絕參加灌籃大賽！

SENT THAT MAN TO THE NETHERREALM. pic.twitter.com/gswBcrCUKw — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 20, 2021

今年的明星賽是聯盟頂著疫情硬要辦的，往年的「全明星周末」也變成「全明星周日」，包括明星賽正賽、灌籃大賽、三分球大賽、技術挑戰賽等活動縮減在3月8日當天全數解決。三分球大賽、技術挑戰賽安排在明星賽正賽之前，灌籃大賽則放在正賽的中場休息時間。

三分球大賽有勇士柯瑞(Stephen Curry)撐場，但是主要對手拓荒者利拉德(Damian Lillard)不願出賽，表示他要利用時間休息。利拉德在西區後場先發的球迷票選落敗，以替補身分被選入。

灌籃大賽是重頭戲，今年參賽的有拓荒者賽蒙斯(Anfernee Simons)、尼克菜鳥托賓(Obi Toppin)、溜馬菜鳥史丹利(Cassius Stanley)，這幾人都很年輕，彈跳力和爆發力不會差，但是缺乏指標人物。2020年摘冠的衛冕者小瓊斯(Derrick Jones Jr.)也拒絕參賽。

球迷最扼腕的仍是錫安威廉森與愛德華茲。籃球電玩遊戲NBA 2K21去年請威廉森拍片宣傳，預告片就是威廉森獨自一人表演暴扣把籃框給拉下來，結果威廉森上月對戰溜馬，在一次扣籃失敗的動作中因為力道過強而真的弄歪了籃框。愛德華茲也是在上月例行賽演出一次帥氣的飛身灌籃，撞翻防守者渡邊雄太，被讚為「年度最佳灌籃」。

(中時新聞網)