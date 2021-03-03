為慶祝立足市場10周年，北投日勝生加賀屋宣布啟動10周年慶回饋促銷，並祭出10大澎湃優惠好禮搶市，「狂歡刮刮慶」頭獎送客人住住價值132,000元的「特別室總統套房乙晚」，享受天皇級尊寵。此外，「身分證對對碰」每月十號身分證末四碼1218的貴賓，到加賀屋日和廳用餐滿低消即享「一泊一食住宿券乙張」，每月限定前十名享此優惠。

為慶祝十歲生日及感謝貴賓支持，日勝生加賀屋於3月中至6月推出十週年活動，共計十大優惠好禮。凡以電話或加賀屋官網訂房的客人，即可參與「十時感謝！狂歡刮刮慶」，享每房刮刮樂二張，當日單筆消費滿一萬元的非住宿貴賓也會贈送乙張。此刮刮慶活動人人有獎，頭獎為「天皇級尊寵─日勝生加賀屋特別室一泊二食乙晚」，想試住總統套房體驗頂級尊榮感的貴賓，可把握機會試手氣。刮刮樂獎項眾多，其中也包含露天風呂套房一泊二食住宿券、雙人湯屋、大眾湯券等好禮。

與日勝生加賀屋生日12月18日有緣份的貴賓可參加「十在有感！日和用餐身分證對對碰」活動，4/10、5/10、6/10三天，只要身分證末四碼為1218，到加賀屋日和廳用餐符合低消即享「一泊一食住宿券乙張」(三天各限定10個名額)，用餐拿免費住宿券。另外還有「海量十力派！夕月酒吧啤酒快飲比賽」、「十在優惠！每月10號雙泉買一送一」等共計十項活動，歡迎貴賓一同來館慶祝十週年喜悅。

十週年慶日勝生加賀屋的吉祥物「天狗」也來一同湊熱鬧，「萌趣天狗住房專案」一泊二食平日16,700+10%元起，內含精緻的早、晚膳二客，還包含夕月嚴選酒二杯，及全新上市的加賀屋天狗餅乾禮盒、加賀屋天狗毛巾，調皮可愛的天狗讓大人小孩都愛不釋手，手工餅乾口味層次豐富；精心設計的天狗毛巾有二種特別顏色，藍綠色調的新橋色除了與日本地名相關，也和加賀屋的白磺溫泉原湯顏色有異曲同工之妙，而淡藍的勿忘草色則象徵期許來到加賀屋的貴賓，回家後都能時時想到在加賀屋的美好回憶。

(工商 )