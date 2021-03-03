這實在有點扯！一名男網友分享，一個久沒聯絡的女性朋友突傳訊息，兩人寒暄了幾句之後，朋友直接切入重點表示自己要結婚了，詢問原PO是否來參加，被委婉拒絕後，這位友人竟然厚臉皮地說，你可以禮到就好，但紅包不要低於3600元，否則怕婚禮虧錢，奇葩的請求引發網友熱議，太誇張了，真的是人不要臉天下無敵。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢1公社》發文分享，許久不見的朋友突然傳訊息準沒好事，從兩人對話截圖中可見，朋友傳訊息來打招呼，讓原PO心生警惕反問「妳先看清楚，是不是傳錯人了？」對方見狀立刻緩頰喊「幹嘛這樣」，寒暄幾句之後，便直接進入重點說「我要結婚了，在彰化，你來嗎？」

男網友被久沒聯絡的朋友炸喜帖，婉轉拒絕後，對方竟厚顏要求禮到就好，還強調紅包不要低於3600元，因為會虧錢。（圖／翻攝自爆廢1公社）

男網友立刻回了一句恭喜，接著便以彰化實在太遠為由，婉轉拒絕朋友的邀請，怎知對方竟不罷休，臉皮超厚地說「沒關係啊！你可以禮到就好，但如果人不到的話，紅包可不可以不要低於3600元，因為我要算整個婚宴的費用，看會不會虧太多錢。」

奇葩請求讓網友們全看傻，吸引上千人按讚，「人不要臉，天下無敵」、「跟他說，帳號給我，我燒給你」、「我會已讀不回，但不會封鎖，因為想看對方能不要臉到哪種程度」、「臉皮真的有夠厚」、「直接封鎖，連打字時間都不浪費在這種人身上」、「建議回她，下次我一定有空去」、「真的太誇張」、「是前女友嗎？」

而原PO友人的行為也讓部分網友質疑對話的真實性，這世界上真的有人臉皮可以這麼厚嗎？真怕虧錢就乾脆不要結婚，這樣隨便亂丟紅色炸彈，還主動要求紅包的金額，實在是有點扯，另有網友則認為與朋友傳Line用標點符號很怪，但也有人覺得這是個人習慣，不能代表什麼。

(中時新聞網)