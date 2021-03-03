今年2月六都買賣移轉棟數約15,529棟，月減35.4%，年減13.9%，但若是以前2月來看，六都合計買賣移轉棟數達39,581棟，創下10年以來的同期新高！而且除雙北外，桃、中、南、高等四都，前兩個月的合計移轉量都是近10年之最，表現不俗。

今年農曆春節落在2月，工作天數比去年減少約2成，六都會區分別公布110年2月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為15,529棟，其中交易量最大為新北市3,710棟。各都移轉量由北而南依序為台北2,051棟，年減12.5%；新北3,710棟，年減16.8%；桃園3,185棟，年增幅逆勢成長了4.6%，是年增率唯一開紅盤的都會；中南部方面，台中則是2,868棟，年減24.5%；台南1,388棟，年減21%；高雄2,327棟，月減35.7%，年減11.8%。

永慶房屋業管部協理謝志傑說，去年全台房市受到資金潮湧入，加上超低利率帶動下，2020年房市表現亮眼，若將年期拉長來看，觀察六大都會區1-2月房市交易量可以發現，雙北市、高雄交易量是七年新高，桃園、台中房市交易熱度相當突出，創下十年來新高紀錄，至於台南則是97年以來最高，創下十四年新高，但今年與去年相比年增率僅4.7%，顯示台南房價走高，讓交易量增幅出現收斂趨勢，值得留意。

各界原本預期今年開年的移轉量，可能會因去年底央行打炒房而縮水，結果卻出乎意料，台灣房屋趨勢中心經理陳定中指出，今年前2個月六都合計買賣移轉棟數創下10年以來的同期新高，由此可見，近期的房市交易均以自住買盤為主力，由於自住客並非政策約束的對象，所以不會因打炒房而限縮購屋意願，使整體買氣依舊維持溫和樂觀的發展基調。

六都之中表現最好的是台中市，前兩月移轉棟數為8404棟，年增達27%，其次則是桃園市前兩月移轉棟數為7313棟，年增22%，雙北市表現也呈現穩定復甦，台北市前兩月移轉棟數5019棟，年增18%，新北是9436棟年增12%，南台灣的高雄市為5944棟，前兩月年增率達21%，台南市則是3465棟，小增5%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然政府積極打炒房，但目前房市自住當道，政策對於自用需求影響有限，整體移轉數據呈現穩定復甦表現，金牛年經濟成長強勁，全球低利環境不變且資金充沛的狀況下，房市還是會維持復甦的趨勢，但在政府打炒房的政策下，非自用需求也會受到壓抑。

(時報資訊)