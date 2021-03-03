繼3月1日廣東菠蘿（台灣稱鳳梨）抵達嘉興市場掀起一股熱潮之後，3月2日廣東徐聞「菠蘿的海」再次掀起一股熱浪，眾多採購商連夜從嘉興馬不停蹄的奔赴徐聞菠蘿基地。雖然報導中並未提及大陸禁止台灣鳳梨進口一事，但可嗅出大陸國產鳳梨摩拳擦掌，準備搶佔市場的煙硝味。

據專門報導大陸水果行業訊息的微信公眾號「萬果聯」稱，3月2日一大早，天空灰濛濛的，眼看著快要下雨，但是即便如此，也難以澆滅眾多採購商奔赴菠蘿基地的熱情。60名採購商坐著大巴、開著小車激情高昂的前往了第一個菠蘿基地—徐聞縣連香農產品農民專業合作社。

一腳邁進這片「菠蘿的海」，撲面而來的是菠蘿的芬芳，映入眼簾的是一望無際的菠蘿，果農們在田間忙碌的採摘菠蘿。菠蘿妹妹王小穎現場給採購商們銷菠蘿，邀請他們品嘗菠蘿。

小編也忍不住嚐了嚐，口感清甜如蜜，由於今年天氣乾旱的原因，徐聞菠蘿產量受到一定的影響，但是口感卻反而更加甘甜，所以這也是疫情之下廣東菠蘿卻迎來「牛市」的重要原因之一。

採購商們一邊吃著菠蘿妹妹給大家切好的菠蘿，一邊和徐聞菠蘿行業協會會長吳建連溝通菠蘿採購事宜，臉上洋溢著滿足的笑容，紛紛表示不枉此行，也不枉他們連夜從嘉興趕過來徐聞。

隨後一行人浩浩蕩蕩的趕往了第二個菠蘿基地—徐聞縣香甜菠蘿種植專業合作社，該合作社的負責人魏報早早的就在農場等候大家，熱情地帶領採購商參觀基地，介紹基地的品種—巴釐、金鑽鳳梨等等。

採購商一行最後來到了本次產地行的最後一個基地—廣東紅星農場，廣東紅星農場作為大陸國家企業，在徐聞菠蘿產業中發揮了戰鬥堡壘和示範帶頭作用，積極發揮「農業國家隊」作用，農場黨委強力舉旗定向，實施「黨建＋菠蘿產業發展」模式，以黨建創新引領推動菠蘿產業轉型升級，開拓優質菠蘿生產基地。

下午的精準產銷對接會順利召開，在會場內，坐滿了激情澎拜的採購商們。

產業發展的好離不開政府的鼓勵和支持，所以廣東菠蘿能有今天的成就，除了自身的美味之外，還與廣東省各級政府的有力開拓、大力支持、堅強領導密不可分。大會首先邀請的是徐聞縣農業農村局副局長陳華衛上台致辭。

陳華衛在致辭中表示，2日舉辦的「廣東菠蘿」線上線下精準產銷對接會是進一步打響「廣東菠蘿」品牌，增強「廣東菠蘿」市場競爭力，拓寬「廣東菠蘿」市場銷售管道的重要舉措。廣東縣正積極開展2021年徐聞菠蘿「12221」市場營銷行動，將進一步推廣應用徐聞菠蘿大數據平台，著力建設採購商及採購商產地助理兩支隊伍、產區及銷區兩個市場、「引進來」和「走出去」兩場活動，全面推進徐聞菠蘿區域公共品牌建設，助力實現一攬子目標。

官員及嘉賓代表分享結束後，廣東菠蘿供應商與採購商面對面對接洽並現場簽訂意向合作協議。首先簽約的是徐聞縣諾香園農產品專業合作社代表和叮咚買菜企業代表，接下來簽約的是徐聞縣香甜菠蘿種植專業合作社和廣州壹米鮮科技有限公司企業代表。本次精準產銷對接會的最後2個項目是同時進行的，一是會場嘉賓自由交流及試吃活動。

另一個活動是2021廣東菠蘿「12221」品牌推廣市場營銷活動的現場直播，直播還未開始的時候，現場採購商就向主播詢問可以直接在直播間下單徐聞菠蘿嗎？

在直播過程中，徐聞縣諾香園農產品專業合作社梁凱娜向大家介紹了廣東徐聞菠蘿的種植歷史及市場情況、物流情況、代理採購信息等，以及政府的一系列扶持政策，進一步推廣了廣東徐聞菠蘿，促成雲端採購訂單。

(中時 )