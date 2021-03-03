台灣港務公司因為持有的陽明（2609）已經賣掉逾半數，陽明2日依規將該公司派在陽明的法人代表陳紹良解任。港務公司原持有陽明1.195億股，2月1日至3月2日累計賣出陽明股票6萬張，6,000萬股，由於港務公司陽明股票取得成本僅約12元，公司內部透露，獲利金額約8億出頭。

台灣港務公司還有在101年購買的陽明公司債，7年後到期於108年6月將強轉債轉換取得的陽明1.919億股，公司方面表示，這一部分要等陽明補發行上市後，或是洽特定人才能賣出。

另因港務公司由交通部100％持有，被認定港務公司與交通部是共同持股陽明海運超過10％，已在108年7月向主管機關(金管會證期局)完成申報。

港務公司目前剩餘股數2.514億股，公司單獨持股陽明已低於10％，但公司與交通部合計持股仍高於10％，後續處分陽明海運股票時，雖已無董事身分，但是否仍為證交法22-2條規定的持股超過10％股東，產生疑義，該公司正與證期局及證交所等單位請釋釐清，俟確認後再依規定出售股票，以免違反法令而遭裁罰。

(工商 )