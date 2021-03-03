中菲行國際物流（5609）自民國108年10月透過破壞式創新（DisruptiveInnovation)進行組織變革後，持續推動組織變革2.0，本月起以智慧運用為基本精神及重點，以專業分工、注重細節、橫向聯繫為基礎，進行組織扁平化的變革，將原本管理各區域，包括北美、中國大陸及香港、東南亞、歐洲及東北亞地區的區域管理中心，整合成集團管理服務中心（CentralService Center )。

108年以「組織變革，專業分工，團隊領導 ，智慧運用」為中心，設立了經營委員會（ExecutiveManagement Board ）由駐新加坡的施振昇擔任經營執委長，成員包括台灣的空運總裁邱鈞榮、合同物流總監錢文莉女士、上海的海運總裁高忠儀及駐美國洛杉磯的海運總裁劉益中，透過團隊領導的方式負責公司的經營與發展，同時以商業智慧科技支援中菲行的三個事業群（空運，海運及合同物流）的業務發展，優化服務，操作及管理績效的提昇。

中菲行組織變革後，馬上面臨民國109年全球新冠疫情的危機，而中菲行運用無往弗屆的移動智慧平台、發揮團隊合作精神、針對市場變化進行快速反應，引用多式聯運、客貨包機等危機應變措施，提供個別客戶國際運輸物流的解決方案，克服各種挑戰，在109年度取得優於過去的營收及獲利，充分發揮了組織變革的成效。

本月新設第集團管理服務中心以達到對內有效管理，對外強化行銷、快速反應、智慧應變的功效，透過專業分工、團隊領導、智慧運用完成使命，換言之，中菲行的破壞式創新，達到經營委員會成員在那裡，總公司及集團管理服務就在那裡及有效經營的目標，迅速因應市場劇烈變動的挑戰，提供客戶最佳的服務。

展望未來，國際運輸物流市場的挑戰依舊嚴峻，中菲行以「組織變革，專業分工，團隊領導，智慧運用」的破壞式創新，進行此次組織扁平化的變革，將進一步強化中菲行的競爭優勢，成為客戶國際物流物流需求的最佳夥伴。

(工商 )