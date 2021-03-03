富商翁茂鍾與司法官員不當交往，引發軒然大波，外傳翁茂鍾曾參加財團法人「犯罪被害人保護協會」，並藉此與司法官員接觸交往，「犯罪被害人保護協會」3日以新聞稿澄清，翁茂鍾從未擔任犯保協會及所屬分會委員、保護志工等職務，亦未參與犯保會務，與犯保並無任何關係，該傳聞並非事實，籲請外界勿以訛傳訛。

犯保協會指出，犯保協會及所屬分會工作同仁、分會委員及保護志工，都是本於同理心，致力協助犯罪被害人及其家屬解決困境、撫平傷痛及重建生活，分會委員及保護志工們，向來無私奉獻及付出，從不求回報，絕無利用職務私心自用情事。

犯保協會強調，犯罪被害保護為國家整體社會安全網之一部分，犯保協會委員及志工都戒慎恐懼，也深知人民對司法保護期望很高，對於犯保業務，未曾鬆懈，以最溫暖的服務品質，做到同理心即時關懷，一路相伴，以專業工作人力及結合社會資源致力於提供被害人及其家屬專業，且具有溫度的服務，陪伴他們一起度過難關。

犯保協會表示，對於外界謠傳翁茂鍾曾參與犯保會務運作，絕非事實，請民眾勿相信及渲染，以免損害協保協會及所屬分會成員形象，並抹煞相關同仁的努力，而犯保協會也期盼全民共同支持犯罪被害人保護的工作，協會會繼續努力。

富商翁茂鍾與司法官員不當往來案，緣於前公懲會委員長石木欽因與翁茂鍾不當接觸，去年8月遭監察院彈劾；司法院、法務部依據翁茂鍾27本筆記本調查，認定共40人與翁不當接觸往來。

由於部分檢察官員接受法務部訪查時，指翁茂鍾疑協助推動矯正及更保業務而往來，法務部為此評估各級檢察署全面退出榮譽觀護人協進會、犯罪被害人保護協會、更生保護會3團體運作的可行性。

但檢察官員及法務部調查報告中，從未提及翁茂鍾曾參與犯保協會會務，因此犯保協會今天特別以新聞稿澄清，翁茂鍾從未參加協會會務，與犯保並無任何關係，該傳聞並非事實，籲請外界勿以訛傳訛。

(中時 )