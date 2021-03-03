減重方法眾多，而「168間歇性斷食」熱潮持續不斷，連假後許多民眾躍躍欲試，方法是在一天24小時當中，16小時不吃任何食物，僅在8小時內進食。

●168斷食法 吃對時間能消耗脂肪

營養師林雅恩解釋，人體能量的三大營養素來源，包括碳水化合物（簡稱醣類）、蛋白質及脂肪。醣類在體內會轉化為葡萄糖，或是由貯存在肝臟及肌肉中的肝醣，供給細胞能量來源。當葡萄糖及肝醣消耗殆盡，身體會產生「醣質新生」反應，利用蛋白質及脂肪合成葡萄糖供給能量。

168斷食應該搭配總熱量控制才能達到最理想的效果。(圖/健康醫療網提供)

一般而言，用餐後身體需要約12小時才會將葡萄糖及肝醣消耗殆盡。168間歇性斷食是利用這個原理，縮短進食時間，拉長醣質新生反應，分解脂肪或蛋白質合成葡萄糖，達到減重效果。

●斷食加運動沒成效？ 營養師：注意總熱量

為什麼有些人執行168間歇性斷食，並維持規律運動卻不見成效？林雅恩指出，168間歇性斷食，必須搭配總熱量控制，以21歲至50歲女性成年人而言，依身高體型差異，每日基礎代謝率約介於1300至1600大卡之間，而三餐外食者易攝入1600至2200大卡熱量，若是執行斷食期間，攝入熱量超出基礎代謝率過多，就難達到成效。

「體積小、熱量高的甜點、炸物都要注意。」林雅恩提醒，執行168間歇性斷食的民眾，應了解自己的體格狀態下該攝取多少總熱量，應該多吃營養含量高的食物，如蔬果、五穀雜糧類、優質蛋白質。

總熱量如何分配於三大營養比例，也和工作與生活形態息息相關，例如仰賴勞力工作者需要較多醣類，來供應即時所需的熱量；希望延長飽足感則建議多攝取蛋白質及好的油脂。

「體積大、熱量又少，最好的食物就是蔬菜。」林雅恩指出，全台營養調查發現，各年齡層人口幾乎蔬菜都攝取不足，一天5蔬果中，蔬菜佔3份，但民眾普遍只攝取1份半，有待加強。

●避免報復性飲食 「吃愛吃的」

很多民眾執行斷食期間，易有報復性飲食的現象，在8小時進食期間反而因補償心態攝入過多熱量，因此林雅恩強調，別把自己逼太緊，還是要找到自己喜歡的健康食物，在享美味及找健康的食物之間找到共通點。

●追隨168斷食熱潮？ 5大族群小心了

慢性病患者能做168斷食嗎？營養師表示，對高血壓患者而言影響不大，不過糖尿病患者一定要尋求醫療評估，因為空腹時血糖低，若又服用降血糖藥物，恐導致休克，因此不得不慎。另外，胃部長期潰瘍、逆流、反覆胃炎、胃酸過多或不足者也要小心，因為168斷食會讓消化液分泌改變而可能導致狀況加劇。

容易暴飲暴食、飲食障礙者，如厭食症、暴食症者；或是正在服用憂鬱症、躁鬱症藥物等心理上有症狀者，執行斷食前也應諮詢營養師及精神科相關專家，因為此斷食方式可能會干擾荷爾蒙、代謝反應及神經傳導物質等釋放而造成影響。

林雅恩特別指出，勞力密集工作者因為肌肉中存有較多肝醣，才有力氣工作，若是肝醣耗盡，易對肌肉組織造成傷害，因此也不建議採取168斷食。

「運動員、想要健身的人也要小心。」林雅恩補充，168斷食在用掉肝醣時，肌肉蛋白質也會流失，這就不是運動員或健身者樂見的結果，因此採取斷食減重時，可考慮是否真的有斷食的必要，譬如1210－12小時斷食、10小時進食的方式。

「任何飲食減重法都會瘦，但重點是在於如何找到可以吃一輩子又不復胖的飲食方法。」林雅恩強調，減重應個人化執行，長遠而言，營養均衡且健康地減重才是最重要的事。

(中時新聞網)