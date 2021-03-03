川普的姪女瑪麗說，這位前白宮主人暗示要再參選，只是為了撈錢。

美國前總統川普最近在「保守政治行動會議」（Conservative Political Action Conference, CPAC）中暗示，2024年將再出馬角逐白宮寶座。

然而，據MSNBC和與《商業內幕》（Business Insider）網2日報導，他的姪女瑪麗（Mary Trump）推測，他只會假裝參選好募款。她並強調，川普不會把詐騙來的錢這麼快撒出去。

川普自從1月卸任後，一直設法讓自己在共和黨內仍是各方矚目的焦點。他周末在「保守政治行動會議」中信口開河，自稱2020年擊敗了民主黨對手，甚至暗示，可能會決定再讓他們第3次吞敗。

瑪麗去年曾出書痛批叔叔，她周一接受MSNBC專訪時說，川普會繼續提2024年參選的話題，因此自從他2020年輸了大選，卻謊稱獲勝以來，從支持者荷包中獲取了大筆獻金。川普不斷宣稱，由於去年總統大選出現廣泛舞弊，他要挑戰計票結果，藉此至少募得了1.5億美元（近42億台幣），而其中多數款項可能用來資助他的政治前途。

美國前總統川普2月28日在「保守政治行動會議」（CPAC）中暗示，2024年將再出馬角逐白宮寶座。

「我認為，他一定會假裝，」瑪麗說，「想想最近幾個月來，他靠撒大謊賺了多少錢。我想，自從拜登贏得選舉後，他賺的錢比這輩子賺的還多。所以我認為，他不會那麼快把詐騙來的錢撒出來。」

她甚至預測，叔叔不會成為2024年共和黨提名的候選人，因為他怕輸。「他絕不可能讓自己陷入再輸的境地，」瑪麗說，「問題在於，共和黨似乎決心繼續保持他的正統性，而那真是可怕。」

好幾位共和黨重量級議員都提起川普2024年參選的可能性，其中參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）周末便說，他絕對支持川普參選。而南卡羅來納州資深聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也表明，要運用川普的政治影響力，以確保共和黨在2022年國會期中選舉時，能獲得參眾兩院的勝利。

(中時新聞網)