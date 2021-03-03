民進黨高雄市議員高閔琳罷免案，高雄市選委會2日表示，確定補件連署書仍缺將近3000份，未達原選舉區選舉人數10%，因此罷免案不成立。對此，高閔琳感謝高雄市民相挺；而同樣挺過罷免風暴的高雄市議員黃捷則表示，相信勝利會站在正義的一方，仇恨與報復終將遭到人民唾棄。

罷琳案失敗收場，高閔琳昨在臉書表示，擔任議員將近7年，每日兢兢業業辛勤工作，點點滴滴市民朋友都看在眼裡。2014年，南漂回鄉的她在大岡山鄉親支持下成為高雄市最年輕議員，2018年也繼續支持她連任，更在此次的罷免案中作為後盾，成為她繼續勇敢前進的力量。

「罷琳案」終止，高閔琳認為是大岡山市民朋友的智慧，也停止了社會資源的浪費，市民朋友終於可以回歸平靜的生活，也特別要為高雄子弟、基進黨立委陳柏惟加油，「黃捷守住了，大岡山高閔琳守住了，台中也要守住。」

民進黨高雄市議員高閔琳。（資料照片）

黃捷也在臉書分享「好消息」，除了為議會好夥伴感到開心，也對民主更有信心，相信勝利會站在正義的一方，而仇恨與報復終將遭到人民唾棄！黃捷誇讚高閔琳是優秀的戰將，是個會做事、認真負責的好議員，竟遭遍地烽火式的報復性罷免鎖定，本來就毫無道理。

根據選委會新聞稿，在二階補件時，罷免高閔琳團體用了一階就連署過的資料想過關，重複率高達69.24%。黃捷指出，為衝份數不擇手段，證明這樣的報復性罷免沒有正當性，而明辨是非的高雄人也早已不買帳。

此外，黃捷也呼籲國民黨不要一錯再錯，有智慧的人民已經證明，想靠連續發動罷免來達到政治目的、延續政治聲勢是行不通的，台灣不該再浪費社會資源只為政黨利益，內耗式的罷免案對社會一點幫助也沒有，請適可而止。

對此，不少網友給予正面肯定，但也有人認為「3Q看來很危險」「只要是綠的就安啦，不是綠的就挫著等，偉大的台灣民主」。罷琳團體發起人陳清茂則表示尊重，雖對結果感到驚訝，但也希望未來高閔琳好好努力、能更加虛心檢討，並感謝過去高雄市第三選區的民眾對罷琳的支持。

(中時新聞網)