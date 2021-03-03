台灣鳳梨突被對岸下禁令，外銷4萬噸訂單頓時泡湯，各界開始檢討少了大陸市場，鳳梨還可外銷到哪些國家，其中日本市場最常被點名。不過，雲林菜農林佳新指出，台灣鳳梨輸陸比例偏高，日本市場相對少量，主要是品種問題，而日本人喜歡切盤水果，不欣賞金鑽鳳梨的風味，這需要時間磨合，非一時半刻可以克服。

對於台灣鳳梨被陸暫禁輸入，政府想方設法幫農民找出路。駐日代表謝長廷日前稱，對岸停買台灣鳳梨舉世皆知，直接要求日本購買多少是賣人情，價錢不易高，數量不會多。台灣鳳梨外銷日本一年數量約為出口中國大陸的20分之1，市面看到的大部分是菲律賓產的鳳梨，其實價錢不錯，我們也可以投入，不需削價破壞行情。

林佳新昨在臉書上發文表示，有人問他，為何日本與大陸的市場我們選擇後者多？其實是因為品種的問題。日本人不喜歡金鑽的風味是事實，而日本人喜歡切盤水果也是事實，所以這兩項要改變都不是一天能解決，需要時間磨合。這就是為何國內鎖定大陸市場，且享有一堆通關禮遇，不耐保存的金鑽才能直通大陸市場。對於台灣鳳梨的不耐保存，網友也深有同感，「3年前在這裡看到台灣鳳梨，買了一箱寄給朋友，隔天朋友收到時就已經爛了一半」。

另有網友則在Lin bay好油臉書留言揭露，台灣鳳梨雖好吃，卻難與菲律賓鳳梨競爭的3個關 鍵。他說，菲律賓鳳梨可以大量銷售日本，是因為他們的鳳梨都是國際企栽種方式，品質穩定（也有不少日企在菲國種植，收成回銷日本，相對的他們更瞭解日本龜毛要求）。其次銷出口產業鏈成熟，這方面台灣起步晚，最後則是菲律賓成本價格相較台灣便宜，台灣成本價格高，只能靠行銷產品獨特性，以及學習紐西蘭奇異果成功模式。

(中時新聞網)