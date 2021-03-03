一名網友日前到咖啡廳念書，但過程中不斷聽到「咔咔」聲，且聲音越來越大，他仔細尋找之下，發現應該是對面的男生發出的聲響，之後他彎下腰拿物品，竟在桌下看到驚人一幕，原來對面坐著1對情侶，女友正赤腳、屈膝將腳掌放在男友大腿上，由男友幫她剪腳指甲；許多網友直呼真的太噁心。

該網友在Dcard上發文表示，他與朋友日前到咖啡廳念書，唸到一半他的朋友突然用氣音對他說「那個是在剪指甲嗎？」他一開始還沒察覺，直到「咔咔」聲越來越大聲，他發現對面坐著1對情侶檔，男生疑似正在剪腳指甲，正當他覺得不舒服時，他才再度發現另一個驚人真相。

網友發現對面的情侶，男友正在幫女友剪腳指甲，讓他直呼相當噁心。（圖／翻攝自Dcard）

該網友發現情侶檔的女生屈膝、把腳踩在椅子上坐著，他才驚覺應該是男友正在幫女友剪指甲，他馬上傳訊息問朋友，之後他彎下腰拿包包裡的水壺，果真發現該女友把腳放在男友大腿上，由男友幫忙剪指甲，讓原PO嚇得直說「到底是怎樣，我直接嚇到全身起雞皮疙瘩，到底為什麼要在咖啡廳剪腳指甲！」

許多網友則留言，「為什麼現在一堆人都很敢在公共場合做一些噁心事啊？」「可怕，不能接受」、「換你在桌上剪手指甲，彈過去他們那」、「沒水準，怎麼不回家剪啊？」「這是一個有味道的文」、「到時候指甲彈到別人咖啡或餐點就恐怖了，該不會這對屁孩情侶覺得這是在曬恩愛吧？」

(中時新聞網)