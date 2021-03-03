(08：51更新)玉山下雪了！氣象局表示，今早7點05分玉山降雪，到08點10分下雪停止，目前積雪達3公分，根據氣象局觀測資料，目前玉山溫度0.7度，今最低溫出現在凌晨2點，約零下1.5度。並表示周六到下周二冷空氣影響，玉山有機會再下雪。

玉山氣象站成了一片銀白世界。(氣象局)

氣象局預報員朱美霖表示，玉山在7點05開始下雪，目前持續降雪中，積雪高度為1到2公分，預計整天都會持續下雪。玉山今日最低溫為零下1.5度，現在溫度為0.7度，指出周六(6日)下一波冷空氣報到，有雲系飄過，玉山有機會再下雪。

玉山氣象站成了一片銀白世界。(氣象局)

氣象局表示，東北季風影響，今天北臺灣天氣較涼，中部以北、宜花低溫約14至16度，南臺灣及臺東約17度，北部、宜花地區高溫約20、21度，中南部及臺東高溫約23至26度；由於水氣仍多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區也有零星降雨，外出請攜帶雨具。

氣象局表示，東北風偏強，台南以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，高雄沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部則易有長浪發生；風力強、浪也偏高，四周海域有3公尺以上浪高出現的可能，海邊活動請注意安全。

(中時新聞網)