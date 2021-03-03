小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（3日）財經重點。

【1】萬六曇花一現 專家：台股三好三壞

隨美股3月開局強彈，台股2日開盤一度大漲300點，惟隨獲利賣壓出籠走低，終場萬六得而復失，收在15,946點，成交量縮至3,408億元。面對反彈失利，技術面轉弱、外資保守、指標股疲弱被視為三大利空主因，但美股月線有撐、台股成交量萎縮則是專家口中較好的現象，隨經濟復甦，中長線仍看好台股，靜待指標股台積電止穩，將重啟攻勢。

【2】晶圓代工同批貨漲兩次？ 業者：絕不會發生

晶圓代工產能吃緊，聯電及世界先進陸續調漲價格，但龍頭台積電今年以來並未因為產能吃緊而漲價。而近期市場傳出，某上市晶圓代工廠同批貨漲兩次價，下單時漲一次，出貨時再漲價一次，業者普遍指出，這種事情不可能發生，因為晶圓代工與所有客戶的訂單都有簽訂合約，不論產能是供給過剩或供不應求，都依合約走、不會有突然漲價情況發生。

【3】美國AI國安委員會示警：美半導體業 過度依賴台灣

美國人工智慧國安委員會（NSCAI）最新報告警告，美國過度依賴半導體進口，尤其是台灣，將使美國經濟、軍事戰略出現弱點，未來更難應付海外政府干預、天然災害或其他事件帶來的衝擊。

【4】郭明錤：未來3年iPhone變革3亮點

天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤一口氣針對iPhone未來三年變革提出大預測，三大亮點包括：蘋果上半年不會發表新iPhone SE、2022年下半年高階iPhone將以打孔取代正面螢幕瀏海設計，2023年有機會推出折疊iPhone，大吸果粉注意力。

【5】美元升至一個月高點 金價跌至八個半月低點

截至上周美國公債殖利率竄揚，驅使投資人投奔避險資產的懷抱，2日美元指數升至一個月高點。美元走強加上黃金不會孳息，使得此貴金屬的投資魅力頓失，國際金價周二早盤曾挫低到每盎司1,706.7美元，跌至八個半月的低點。

(中時新聞網)