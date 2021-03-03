「金曲歌王」翁立友日前捲入雞排妹性騷風波，先是大動作召開記者會自清，接著和師妹向蕙玲的新歌MV照樣上線，不僅發片計劃不受影響，依舊受本土廠商喜愛的他，工作邀約仍是不斷，一開春就有350萬元入袋。

根據《鏡週刊》報導，翁立友在澄清記者會後，心情已經恢復平靜，不過歷經性騷疑雲後，尋求形象正派的政府單位雖暫不願有瓜葛，但邀約他演出的廠商卻是不減反增，據了解他一場唱酬35萬元起跳，以目前表上預訂10場演出而論，光一開春就有350萬元入袋，此外忙著籌備新專輯的他，目前已完成8成左右的進度，近期更是如火如荼拍攝專輯封面及MV，預計將在3、4月問世。

雖然翁立友性騷風暴看似歸於平淡，卻傳出同樣參與該晚活動的有心人士，想二度消費此事趁機牟利，號稱握有能釐清當晚真相的完整影片，到各大媒體兜售，還獅子大開口要價500萬元，但事情早已告一段落，多數人對此羅生門真相似乎早已不在乎，導致尋求買家過程四處碰壁，對此，翁立友所屬豪記唱片表示：「沒聽說此事也不知情」，對此事將不再回應。

翁立友性騷事件在演藝圈引起震盪效應，像是曾國城就無端捲入此風波，被點名在節目上直接用身體撞雞排妹胸部，對此他高EQ回應：「我們不在現場，不能對這件事情下評論，結果竟然出了這個，我很抱歉，肚子比她胸部稍微大一點，她如果對我表達友誼的方式不太習慣可以明說，不需要這樣」。

(中時新聞網)