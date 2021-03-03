大陸因介殼蟲檢疫從3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，突襲式的動作對兩岸局勢投下震撼彈。總統蔡英文228連假率領府院高層急奔屏東、高雄、台南宣傳與安撫，盼為這出不去的超過4萬噸鳳梨、14億產值止血。港媒評論表示，民進黨會這麼緊張有三大關鍵因素：鳳梨產地集中民進黨票倉、凸顯民進黨農業政策潰敗、情勢致蔡政府不敢過度升高「抗中護體」。網友則直言：「芒果乾要換鳳梨乾了。」

香港媒體《中評社》2日評論稱，台灣鳳梨外銷大陸比例至今高達97%，這凸顯了民進黨過去痛批馬政府把經濟重押大陸的諷刺，畢竟蔡政府執政5年了，蔡政府2016年甫上任即高喊「不能過度依賴大陸市場」，農委會1年領有1200至1300億元預算，5年幾千億的預算用到哪裡去？到底做了什麼事？這件事揭穿了民進黨只會嘴巴講形塑政治假象，讓民進黨壓力很大。

再者，鳳梨產區集中民進黨南部票倉，大陸不買鳳梨，挺綠農民會質疑民進黨為何不能去談、去解決？若繼續僵持下去，民進黨除動員全台吃鳳梨救農民，也拿不出其他太好的辦法；且全民都忙搶救鳳梨，會對其他水果產生排擠效應，何況一年4萬噸並非小數字，如全民都狂吃鳳梨少吃了其他水果，而大陸又遲遲不開放進口，蔡政府等於每年都要處理這4萬噸鳳梨的去化。

至於台灣鳳梨為何幾乎都銷往大陸？高雄市大樹農會總幹事張清榮日前接受《中評社》訪問指出，日本檢疫標準嚴格，且日本企業也赴菲律賓等地投資栽種鳳梨再回銷，日本市場開拓不易；歐美或中東等地則運輸時間太長，若採空運又成本過高，尤其外銷主力的金鑽鳳梨更因肉質特性不利長途運送。因大陸與台灣距離近、消費力強，所有台灣水果幾乎都是銷到大陸，蔡政府想擋也擋不住，要想分散市場只能從開拓其他市場、開發加工產品兩方面著手，但顯然蔡政府至今兩樣都沒做到。

對此，網友紛紛表示：「芒果乾要換鳳梨乾了」、「一個小小的鳳梨就打中蔡政府的三大要害，那下一波檳榔，是不是又要打中蔡政府四大要害？五大要害？如果渾身上下這麼多要害，老共還用打嗎？」「疫苗進不來，鳳梨出不去，沒人引用的論文真有趣」、「民進黨自食其果，活該啊！」

(中時新聞網)