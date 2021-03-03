國民黨前立委孫大千今早針對桃園大潭藻礁，向桃園市長鄭文燦提出四問，表示「舉頭三尺有神明，鄭文燦真的敢摸著良心保證已經用盡洪荒之力保全藻礁嗎？」

孫大千說，第一，珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政表示，對於市府這幾年在保育藻礁的成績很失望。這就是所謂市府吹噓的「藻礁保育是施政重點之一」嗎？潘忠政也是典型的口水派政治人物嗎？

第二，珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政表示，對於至今沒看過一篇桃園市府的觀新藻礁的生態調查。這就是所謂市府提出的「觀新藻礁要保護，大潭藻礁要調查」嗎？請問一下，已經當了六年的市長，到底調查了什麼呢？

第三，如果市府真的「持續追蹤大潭藻礁區」，難道會不清楚經濟部目前提出的替代，仍然會對大潭藻礁造成嚴重破壞，而接下來，整個藻礁生態系都難逃滅絕的命運嗎？這就是所謂市府口中的「每一項努力，都看得到成果」嗎？

第四，身為桃園巿長，捍衛桃園的重大自然資產是天經地義的事情。鄭文燦為什麼不敢挺身而出向中央政府對抗，要求另覓天然氣接收站的興建地點呢？鄭文燦可不可以大聲的告訴台灣人民，到底為了擋下破壞藻礁的興建計劃，做了什麼實質的努力呢？

孫大千強調，請桃園市政府的官員記得「就算天可欺，民也不可欺」。

(中時 )