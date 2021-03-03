一名網友在網路上分享爆笑經驗，他的阿公答應他若是順利畢業，就會給他「50萬元」，他確定能畢業後，過年時向阿公「討錢」，沒想到他竟收到1張「50萬元金圓券」，讓他傻眼地說「我以為是新台幣啊！」據悉，50萬元金圓券依保存程度，目前網路上最高賣價為5千元，許多網友則勸他保存下來，未來應該仍有增值空間。

該網友在Dcard上發文表示，他的阿公說只要他能夠順利畢業，就會給他50萬元，他日前論文已經寫完，要等到7月口試，就能如期畢業；他因此在過年時向阿公討對方承諾的50萬，結果他果真拿到50萬，但竟然是1張「50萬元金圓券」鈔票，讓他傻眼地說「我以為是新台幣五十萬啊」。

阿公承諾要給50萬元，沒想到竟是1張「50萬元金圓券」。（圖／翻攝自Dcard）

該網友之後補充，50萬元舊鈔是阿公擔任里長時向人購買的，他也開玩笑說「我知道我兒子大學畢業的禮物是什麼了！」許多網友則留言說，「騙孫子不分年代」、「你拿那錢去銀行換新台幣試試」、「可能阿公的阿公也這樣騙過他」、「這張留給你孫子 應該很值錢」、「雖然不是新台幣，不過保持得很新耶」、「幣值可能沒什麼價值，但是作為收藏滿有價值的」。

據悉，金圓券是中華民國政府遷台前在1948年8月至1949年間發行的法定貨幣，鈔票最高票面金額為100萬元，網路賣場也有賣家在販售金圓券，50萬元依不同發行單位及保存狀況，賣價從888到5000元不等。

(中時新聞網)