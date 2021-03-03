大陸3月1日起暫停台灣鳳梨進口，不少民進黨政治人物紛紛聲稱會力挺農民，並在臉書發圖卡號召大家一起吃鳳梨。名嘴黃創夏2月27日更在表示，平均每位國人只要吃18公斤的鳳梨，用四五天就能解決，引爆網友熱議，挨批此舉未免太誇張。黃創夏今(3)日在臉書貼文致歉，表示自己一時口誤不察。

黃創夏在27日的政論節目「鄭知道了」中對於大陸的鳳梨禁令不以為然，表示「42萬公噸」的鳳梨看起來很多，但除以全台2300萬人的話，每個人只要吃18公斤，四、五天內就可以解決了！表示這項禁令對於台灣影響不大。後來他在節目中複述該論調時，更一度說成「每人一天吃18公斤」，遭網友截圖廣傳、嘲諷。

黃創夏今日發文表示自己當時說錯了，因為心有旁騖，錄影當中有感而發，忘了自己都已經50多歲了，竟然還敢和學生時代時期般的邊心算還邊發言，一心多用之下造成口誤不察，被輿論討論了好幾天，他表示這些都是失言將付出的代價。

黃創夏指出，當天他只看到台灣一年的鳳梨總產量是「42萬公噸」，對於大陸的禁令，黃創夏認為根本沒甚麼大不了，因為把這個數字換算成2300萬人的年均值後，覺得「一個人一年18公斤」的數字根本不是難題，但最後他卻發現他根本算錯了。

黃創夏在下了節目才知道，那「一年42萬公噸總產量」的鳳梨當中，僅有約10%是要賣到大陸去，換言之，「其實衝擊量的取用上，我真的錯了」，應該是用「4萬公噸」去計算，除以2300萬人的話，衝擊量只有「一人才1.8公斤」，真的是只要在未來幾個月的鳳梨產季之內，每個人只要多吃一顆鳳梨，「鳳梨之亂」就能解決。

黃創夏也指出，事實也證明，真的才在短短幾天內，台灣的認購潮之下，鳳梨的增購量已經超過「4萬公噸」了。

(中時新聞網)