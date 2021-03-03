湖人季外買來的板凳暴徒薛洛德(Dennis Schroder)本季轉為先發，得分效能比上季在雷霆小幅下滑。退役中鋒佛義(Channing Frye)認為正好相反，他在NBA節目上說：「我用最溫和的方式來描述，薛洛德是全聯盟最討人厭的傢伙！他製造災難，他全場壓迫你，拆穿你的戰術，抄走你的球，藉此幫湖人白賺很多分數。」

佛義其實是繞著彎在稱讚薛洛德，他分析湖人是一支寓攻於守的球隊，除了抄球之後也常在搶到防守籃板之後由詹姆斯(LeBron James)指揮發動快攻。佛義開玩笑說：「詹姆斯57歲了吧，他現在會被困在半場動彈不得，但如果有辦法快攻，大家還是擋不住他。」

薛洛德開季前表示希望轉回先發，因此湖人將他放到得分後衛(原本是控球後衛)，主要的控球者仍是詹姆斯。薛洛德的攻擊數據因此下滑。不過詹姆斯向來有二號控球者的需求，薛洛德正好可以幫忙減輕後場壓力。

然而湖人面對另一個問題，薛洛德從雷霆被交易過來的時候，合約只剩下最後一年1550萬美元，開季前湖人提出2年3340萬美元續約被拒絕。湖人去年重簽波普(Kentavious Caldwell-Pope)、買下哈瑞爾(Montrezl Harrell)都花了不少錢，庫茲馬(Kyle Kuzma)將在下個球季開始領取千萬年薪(從300萬美元升到1300萬美元)。去年湖人隊沒有繳交豪華稅就拿下總冠軍，這是相當罕見的，因為他們的高薪是後面才要付，今年季外將面臨留住薛洛德和豪華稅暴增的問題。

(中時新聞網)