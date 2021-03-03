「小鬼」黃鴻升去年9月在家中驟逝，享年36歲，他生前傳和中信兄弟啦啦隊女神峮峮交往，小鬼離開後，峮峮終於發文認戀，後來她也強調因為需要養家，會努力振作。峮峮最近為某瘦身產品代言，外型甜美、纖瘦的她，自曝去年底大發福胖到54公斤，穿上啦啦隊服肚子的肉還不受控竄出，讓網友看了傻眼。

小鬼半年前突傳病逝，讓許多粉絲都難以接受，峮峮則公開小鬼的照片，坦言過去因小鬼考慮要保護她，兩人才不公開交往，如今男友先一步離開人世，峮峮不想再隱藏，決定公開兩人相戀事實，當時她甜蜜寫下兩人約會雖然都在家裡，但幾乎不吵架，「每一天，我都在想我怎麼可能那麼幸福，每一天，我都在想怎麼會遇的到這麼合的來的人，每一天，我都在感謝老天讓我遇見了你」。

峮峮自曝發福崩壞照（左圖）。（圖／翻攝自峮峮-吳函峮臉書）

今年初峮峮參加公開活動，坦言仍難以走出傷痛，除了上次聚會一起看小鬼主持的《綜藝玩很大》，現在還是沒辦法重看有關他的任何影片，她陸續夢過小鬼幾次，其中最深刻的一次是他不說話僅笑著，「現在算是（療傷期），那一塊想要放心裡」。峮峮吐露如果時光能倒流到小鬼還在的時候，她希望可以與對方公開旅行，「出國哪裡都好，想去日本迪士尼」，如今成為遺憾。

峮峮去年認戀已逝小鬼。（圖／翻攝自峮峮-吳函峮臉書）

峮峮近日發文分享，球賽要開打了，但自己還沒瘦身成功，驚嘆：「肉肉還從訂製啦啦服中～掉～出～來～啊啊啊」，感謝合作的產品讓她「安全上壘」，以苗條的身材穿進啦啦隊服，她笑說：「沒再（在）鬧！之前真的肉到54…散播歡樂散播愛～來給大家笑一下」，自曝胖到54公斤的崩壞照片，網友說：「也差太多了吧」、「這個完全炸裂，完全不像妳」、「騙人！肯定是P圖的」、「這樣應該有70吧」，峮峮回應：「真的啦，這大概是12月的時候」。

(中時新聞網)