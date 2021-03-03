鳳梨產季從每年的4月中至10月底，屬於夏季水果。夏天出產的鳳梨多汁甘甜，春季與入秋之鳳梨的味道，則稍遜色而且口感也比較酸；鳳梨是眾多水果中，可生吃也可熟食的一種，除具有消暑作用，同時還能達到消除疲勞與增進食慾的功效。

●鳳梨 維生素C含量是蘋果的5倍

富含天然膳食纖維的鳳梨，其營養成分還包含有機酸、維生素B1、維生素C、類胡蘿蔔素、鉀等。值得一提的是，鳳梨中的維生素C含量是蘋果的5倍，此外，鳳梨所含的蛋白酶，還可以分解蛋白質，能幫助人體對蛋白質的吸收和消化。

●鳳梨含維生素B1 消除疲勞、增進食慾

鳳梨中含有的維生素B1，不但可以消除疲勞，同時還能增進食慾。不僅如此，鳳梨中內含的糖蛋白質酵素與鹽類，具有利尿的作用；鳳梨也可改善腹瀉、消化不良，並有助於解決夏暑食慾不振的困擾。

●鳳梨食用過量 恐降低味覺

不過，就算再好的食物，食用過量還是會對身體產生不良的影響。以鳳梨為例，若食用過量，則容易刺激口腔黏膜並降低味覺；若食用後出現全身發癢、頭暈、嘔吐、腹瀉等現象，則表示身體對鳳梨的蛋白酶起了過敏作用，應避免食用，或 改食用已加熱之鳳梨或鳳梨罐頭產品為宜。

●鳳梨生吃、熟食多變化 飯後吃最適合

在眾多水果中，鳳梨是少數生食與熟食，都稱得上好吃的一種。一般人在吃鳳梨時，會覺得澀澀或是有咬舌頭的感覺，那是因為鳳梨裡的蛋白分解酵素在作祟。

這種強力的蛋白分解酵素，能幫助肉類消化，所以，對消化吸收非常有幫助，但是有胃潰瘍的人則不適合食用；通常會建議在飯後吃鳳梨，主要是因為若在兩餐中間或餐前食用，腸道消化較差的人，容易有胃壁受損的問題。

●考慮個人體質差異 這些情況恐使症狀惡化

鳳梨還有改善便祕的功能，便祕的人在飯後吃鳳梨，可以促進腸道的蠕動，幫助清潔腸道。雖然鳳梨是很好的水果，可是在食用前仍要考慮個人體質差異的問題。對於上腹突出、腰部肥滿體型、急性硬性的便祕者來說，鳳梨是最佳的飯後水果；但若是下腹突出體型、怕冷、低血壓或寒性體質的人，吃鳳梨可能會使症狀惡化。

●吃鳳梨怕咬舌 抹鹽可緩解

有許多人不敢吃鳳梨，原因是害怕鳳梨咬舌頭，讓舌頭澀澀的。建議可塗抹少許鹽巴在生鳳梨上再食用，或和雞肉、米飯等食材一起烹煮，味道相當不錯且不會流失營養成分，還能避免鳳梨咬舌頭的情況發生，安心的享受鳳梨的美味。

此外，還可利用多種不同的調理方式，增加鳳梨的風味。像是打成果汁、調理 成熱食、製作沙拉等，在與其他種類食物搭配後，往往可以發揮更大的效用，對人體更加有幫助。

鳳梨生吃、熟食多變化，飯後吃最適合。(圖/常春月刊提供)

●選購與保存鳳梨 這樣做最恰當

選購鳳梨時，首先要留意外觀有無損傷的情形，若有外傷，則不易儲藏，且果肉容易發酸。再者，就是要看鱗目突顯擴大的狀況，通常是愈大愈好；接著可以拍一下果實，若回聲清脆，按下去有硬度，手有沉重感，底部的鳳梨梗要細，那麼就可稱得上是佳品；一般底部紅黃、上部翠綠，甜度會較高，最好買完整一顆且不要去皮的鳳梨最好。

鳳梨清洗時需連皮一起，因為表面粗糙，建議用清水以軟毛刷刷洗後陰乾。最好不要先去皮，可存 放在通風處2～3天，若存放於冰箱冷藏室，則可以放置5～7天。

若鳳梨已削皮未立即食用，則須將包裝袋子更新後再放入冰箱，否則鳳梨容易發酵，更換新袋子的鳳梨，也最好在當天食用完畢。

(中時新聞網)