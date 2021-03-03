觀塘三接站將破壞大潭藻礁，引爆環團怒火，迅速跨過公投門檻，民進黨指該案是馬政府當年規劃，曾任馬政府總統府副祕書長的羅智強今早在臉書拿「國光石化案」對比，直指「馬英九能停國光石化，蔡英文當然也能停觀塘三接站」。

羅智強今早在臉書發文說，昨天是他開工之後，第一場街頭演講，也是他的第402場街講，不知不覺間街講已超過400場。這開工後的第一場街講為藻礁而講，別具意義，一個小時蒐集了194份連署書，能為藻礁連署努力，覺得很有意義，因為他希望台灣人民的下一代，都還能看到這片7600年的藻礁。而第二場藻礁公投街頭演講，是今天下午 5：30在北市南京復興路口。

羅智強指出，現在民進黨為了轉移焦點，又拿「馬維拉」出來背書，說觀塘三接站是當年馬政府規劃的方案。這麼愛拉馬英九救援，我就讓民進黨回憶一下「國光石化案」，做個對比。

他說，國光石化，是2005年的行政院院長蘇貞昌、副院長蔡英文聯手推動的計劃，結果到了2011年，馬政府要繼續執行的時候，蘇貞昌、蔡英文卻一改過去的立場，反對這個過去自己推動的政策。但當時的馬英九總統，並沒有去計較「啊這不是你們當年提的嗎？」而是直接站到溝通的第一線去。

羅智強說，他記得，當時馬總統還親自參加「反國光石化餐會」，雖然馬知道會面臨很多的不信任，但是馬認為，要凝聚這塊土地，身為國家領導人，應該要直接面對不同立場、不同想法的人而今天的蔡英文總統，選前說「藻礁永存」，當選了卻要破壞藻礁，潘忠政老師連一場「類聽證會」都等不到，難道蔡英文總統，真的這麼愛還馬英九公道嗎？

羅智強強調，馬英九能停國光石化，蔡英文當然也能停觀塘三接站。「保護藻礁，我＋１」。

(中時 )