台中麗寶樂園4月推2021熱氣球夢想節_落羽松大草原

【旅遊經 洪書瑱報導】

欲搭熱氣球的民眾，今(2021)年不僅台東可以選擇前往，現在台中也能搭乘熱氣球了！位於台中的麗寶樂園渡假區將於4/2開始，一連10天至4/11止，將舉辦「熱氣球夢想節」活動，現場除了有熱氣球小教室、Walk in體驗外，最重要還能熱氣球繫留升空體驗！另外，提醒消費者「麗寶福容」於今(3/3)日起推出限時24小時販售的早鳥熱氣球住房專案，能省千元，欲前往的民眾可以玩樂樂園、住飯店、搭熱氣球一次滿足！活動期間，4/2-4/5有四天連假；4/10-4/11也有二天周末假日，欲安排休假日前往，住房需求可能增多，可能得提早安排！

麗寶樂園渡假區將舉辦為期十天的熱氣球夢想節活動，地點選在緊鄰麗寶Outlet Mall二期的落羽松大草原，活動期間內最多將有五顆熱氣球，以繩子固定於地面、定點升降，供民眾繫留升空體驗，遊客可以坐進熱氣球吊籃中，感受燃燒器噴出火焰，熱氣直衝向上帶領熱氣球離地近60公尺高度，而且還能飽覽周邊景緻。

活動期間，每日清晨5:30開放，入場清潔費每人100元，可各別抵用樂園、天空之夢摩天輪門票、麗寶國際賽車場Sodi/CRG卡丁車三種消費，繫留時間則為06:00-08:00、16:15-18:15，繫留體驗每人收費600元，視天候決定販售票數，售完為止；現場還有熱氣球小教室，由教練解說熱氣球飛行原理，以及可以走進由冷空氣膨脹的熱氣球內，來場獨特的walk in體驗，而且只要排隊就可以免費參加。

玩樂園、住飯店、搭熱氣球，麗寶熱氣球包套住房專案。（旅遊經提供）

玩樂園、住飯店、搭熱氣球，麗寶熱氣球包套住房專案

麗寶福容大飯店推出住房專案，3月3日上午九點起於官網推出早鳥專案，限時24小時販售。（旅遊經提供）

麗寶福容大飯店推出住房專案，3月3日上午九點起於官網推出早鳥專案，限時24小時販售

麗寶樂園即日起至3月31日推出博幼票買一送一，樂齡族也能開心賞國際級表演。（旅遊經提供）

麗寶樂園即日起至3月31日推出博幼票買一送一，樂齡族也能開心賞國際級表演

為了服務欲前往體驗熱氣球的民眾，「麗寶福容」4/5-4/11推出「麗寶熱氣球夢想節假期」，含精緻雙人房乙晚、田園西餐廳自助早餐2客、探索世界雙日暢遊門票2張、熱氣球繫留搭乘體驗券2張、順園日式料理御守套餐2客、同樂券（含迎賓飲料、三溫暖券、休閒活動DIY券等）2張，2人入住＄9,999元起；三天兩夜加贈4D王劇場券2張，15,999元起；4/2-4/4另有兒童節住房專案，一泊二食玩樂園，搭配熱氣球入場券2張9,999元起，選擇繫留搭乘體驗，每房兩人11,199元起。

麗寶樂園渡假區表示，想輕鬆規劃熱氣球假期，建議可以搭配渡假區內的住房專案，住飯店、玩樂園、搭摩天輪一次全包，3/3麗寶福容大飯店將推出限時早鳥搶購活動，於今(3)日官網上午9點推出24小時「麗寶熱氣球夢想節假期」兩天一夜專案，當日於線上填寫基本資料，享早鳥優惠8,999元起，比原價限省一千元！

除此之外，麗寶樂園今年也邀請魔術界奧斯卡最佳幻術師打造【超視覺魔幻秀】，為讓樂齡族也能開心欣賞表演，即日起至3/31推出「博幼票買一送一」優惠，凡符合博幼票身分者，兩人購票＄399元，就能暢玩樂園、看超視覺魔幻秀表演，凡是60歲以上長者、3-6歲兒童、孕婦持媽媽手冊、身障者與陪同者、榮譽志工出示相關證件，到麗寶樂園現場購票即可享買一送一優惠，相關訊息可至麗寶樂園渡假區官網查詢！

圖片：麗寶樂園提供

(中時新聞網)