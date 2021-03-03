男星高捷以飾演「黑道大哥」聞名，他江湖氣味鮮明，也成了高捷的招牌形象，而高捷私下是愛家愛妻的好男人一枚，高捷2004年與小他22歲的陳泯蓁結婚、育有一對子女，現在女兒高愛已是16歲的美少女，高捷昨（2日）則帶著女兒亮相秋冬倫敦時裝週的線上發表秀，女兒一張超模高冷臉相當吸睛。

高捷昨晚在臉書曬出多張與女兒高愛合照，父女合體台灣設計師JENN LEE的21秋冬倫敦時裝週的線上發表秀，高捷開心說：「我和女兒演譯一對『最有態度的酷父女檔』」，他也噴父愛說：「非常特別的首次跨界時尚合作 開心」。

高捷和高愛詮釋一對「最有態度的酷父女檔」。（圖／取材自高捷臉書）

照片中，16歲高愛身材高挑纖細，臉蛋精緻、五官俏麗，高愛不但沒怯場，她還大方直視鏡頭，一張高冷、厭世臉相當吸睛，超模氣勢完全不輸老爸高捷，網友看到父女合體也紛紛留言大讚：「高愛。可以出來當麻豆走秀了」、「女兒有你的感覺 很殺」、「捷哥帥氣呀！女兒真的長好快！」、「捷哥帥，女兒美」。

資深男星高捷作品橫跨大小螢幕，是著名的演技派代表。（圖／本報系資料照片）

高捷過去曾帶著女兒在節目上露臉，後來他顧及女兒課業，就鮮少讓高愛出現在螢光幕，而高愛現在已長成16歲的美少女，高捷日前也曬出父女自拍合照，並父愛喊「甜蜜的負荷」，並感性說：「一晃眼今年8/29就要滿17歲了」、「雖說一晃眼，但也紮紮實實經過了了17年」，字裡行間滿是對女兒的關愛與呵護。

偕同女兒-高愛一起參與台灣設計師JENN LEE的21秋冬倫敦時裝週的線上發表秀，我和女兒演譯一對「最有態度的酷父女檔」，非常特別的首次跨界時尚合作⋯開心🎈 由高捷發佈於 2021年3月2日 星期二

(中時新聞網)