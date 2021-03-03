NB電池模組廠—西勝(3625)2月合併營收1.54億元，月減23.38%，在NB需求穩定及非IT產品出貨可望放量下，西勝董事長黃宗偉表示，全年營收可望成長20%到30%，並有機會轉虧為盈。

由於2月逢農曆年長假工作天數較少，西勝國際2月合併營收1.54億元，月減23.38%，但因出貨量及客戶需求增加，較去年同月大幅成長157.9%；累計前2月合併營收為3.55億元，年成長58.93%。

為擴大公司產品線，西勝投資品睿綠能科技2.5億元，跨入電動兩輪車電池模組解決方案領域，公司經過3年的努力，亦順利拿下全球前三大UPS廠訂單，兩大產品成為西勝未來營運成長新動能。

隨著電動兩輪車及儲能系統開始出貨，黃宗偉表示，若出貨順利，今年非IT產品佔比可望逾10%。

西勝建置新莊新廠已完工，初期將建置1條新產線，產值約5到6億元，未來將依訂單狀況逐步擴增至4到5條線。

由於未來將朝集團事業化發展，西勝目前辦公空間已不敷未來擴張使用，西勝規劃在新莊副都心購買商業用地，並委託子公司美勝美開發新建純A辦商業大樓，以作為企業總部，預計2023年底完工並交付使用。

(時報資訊)