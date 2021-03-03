不知不覺2021年已經過了2個月的時間，仍有不少人覺得運勢不太順。日本雜誌《ESSE》日前就找來人氣占卜師，並整理出7個開運妙招，只要透過一些簡單的調整就能輕鬆改變自身磁場和提升運勢，讓你在今年接下來的日子裡能夠揮別過去的衰運，迎來順順利利的好日子。

▍多吃白色食物

2021年的開運顏色是白色，大家可以多吃像是白蘿蔔、豆腐、牛奶等白色系的食物，藉此吸收好的能量。

▍室內噴灑薰衣草或鼠尾草香的噴霧

在室內使用淨化味道的香氛噴霧有助於改善居家風水，尤其是薰衣草與鼠尾草的香味，因為它們都具有強烈的「淨化」效果，且味道也很療癒，晚上如果噴在枕頭上也可以幫助睡眠。

▍放置圓形的觀賞植物

圓形象徵和諧與平靜，所以民眾可以在臥室中放置葉面偏圓的綠色植栽，對提升事業運和財運很有幫助，特別是被稱之為「發財樹」的馬拉巴栗，效果更好。

▍回家脫鞋後將鞋朝向門口擺放

門口是家中與外界的分界點，如果鞋子朝向屋內擺，會很容易讓居住者受到外面磁場干擾，一直有一種不能放鬆、要注意等警覺，所以建議回家時可以將脫下的鞋子朝向外面擺，將有效改變家中磁場，也會讓人在家裡更加放鬆。

▍沙發上的抱枕數量需為偶數

自古就有偶數較吉利的觀念，凡事都想要湊「雙數」。事實上雙數也是增加財運的關鍵！如過民眾在沙發上放置抱枕，2邊擺放數量不一樣沒關係，但一定必須要是雙數

▍維持臥室舒適

好的睡眠品質對運氣更好，如果長時間做惡夢或是睡不好，健康運也會連帶受到影響。所以除了經常更換床單與枕套維持乾淨，還要記得維持舒適度，有任何不舒服的地方一定要盡快調整，也可以更換讓人放鬆、舒適的寢具或擺放療癒家居小物，都可以幫助運勢越來越好。

▍保持自己必會有好運的信念

如果想擁有好運，首先得先改變自己原本的負能量，盡量保持正面，相信自己有能力吸引好運，一旦經常這麼想，身邊就會開始出現變化，好運也會一直來報到。

(中時新聞網)