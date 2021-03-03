【愛傳媒黃珊珊專欄】這是我大學一年級讀過的書「丹諾自傳」，最近去逛誠品時又看到再版銷售中，連假兩天再把這本書找出來讀一遍，我十九歲時就決定了我的未來，這也是我一路走來最大的精神支柱——尋找公平與正義，保障人權與自由，是我一生的志業～

丹諾說：自由、只有在人心感覺到它、希望得到它，而把障礙驅除以後，才能散布開來。

我兩年前寫過的文章：

我是民國77年進台大，大二時從大氣科學系轉到法律系，台大的校風自由大家都知道，大二時也發生野百合學運，法學院全面罷課，同學都到中正紀念堂靜坐，我也去了，還跟家人吵成一團，但我有些課不敢翹（因為我轉系所以只能大一大二的課同時上），也因為這樣改變了我的人生。

我永遠記得那堂課是債編總論（我當時還沒修過民法總則，債編總論對我來說簡直是天書），平常大禮堂有一兩百個學生，罷課那天教室只有七八個學生，我也在教室等黃茂榮老師上課，黃茂榮老師是我心目中神一般的人物，很少有機會靠近老師聽他說話（平常根本擠不到前面座位），老師叫我們幾個人坐到他身邊，他有點哽咽地說，你們也可以罷課到中正紀念堂去，在體制外抗爭，不過老師希望你們成為那個到體制內裡改變不公不義的人，我很感動，所以從那天起我下定決心要成為那個在體制內改變不公不義的人，所以我要好好念書，才可以坐到裡面去！爭取民主非關藍綠！

我是法律系這一屆第一個從政的人，另外兩位跟我一樣是轉系生（所以我們常常一起上課），國民黨吳志揚原來是機械系，民進黨吳宜臻原來是政治系，三個都當律師也都從政，我們這個世代在傳統威權體制與民主化過程中成長，分外珍惜得來不易的民主與自由，雖然分屬三個政黨，但我們都想為台灣盡一份心力！

大學畢業擔任執業律師以後，我很認真的協助百姓，改變不公不義，後來在我從政的20年生涯中，我從來沒有因為意識形態或統獨立場，影響我對市政建設或百姓福祉的堅持，服務從不分藍綠！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)