【愛傳媒黃文博專欄】台灣正要開始承受嚴峻的旱象水荒，2月23日，經濟部長說，旱災應變中心已經做最壞的打算。

當發生了最壞的事情之後，才開始打算，無論怎麼算，根本只是亡羊補牢。事前沒有最好的準備，事後再怎樣打算，人算不如天算。

台灣本來就被列為缺水地區，而且在全世界缺水地區排名第18，每人可分配的水量僅有全球平均雨量的七分之一。

從中央山脈到西海岸，縱深過淺，河流短而湍急，適合建水庫的集水區極為有限，僅有的水庫規劃如高雄美濃越域引水計畫，在上世紀歷經慘澹對待，在多方勢力串連抵制下，一再延宕，終於胎死腹中。水資源供給面，其實始終是台灣的死穴。

長年以來，本島靠著夏季颱風來送水，灌滿水庫。對台灣人而言，颱風既是肇禍釀災的恐怖力量，又是島內用水的唯一保障。每逢颱風季，翹首盼望風神擦身而過，路過不進門，送雨不來風。

儲水與發電，是台灣基礎建設的重中之重。有責任感的統治者，為開發水利與儲備電力籌謀，常需背負罵名，卻奠立往後二三十年的民生樂利與經濟榮景。

從上世紀90年代後，政壇便找不到苦心籌謀水電良策的統治者，自此以降的有權者，邊吃著前人留下的老本，邊過著謗不及身、榮華全攬的好日子。

能源政策，跟政黨意識形態糾纏在一起，核電丟得太快，綠電吹得太大。綠能，用想像的，似乎一路綠燈暢行，實際上窒礙難行，天然氣趕緊補上，第三天然氣接收站預定地的珍貴藻礁成為避免2025非核家園跳票的祭品。

但補上的豈止天然氣，還有燃煤，於是民眾的肺又成為避免2025非核家園跳票的祭品。這種東補一塊、西補一塊的補釘式能源對策，距離真正的能源政策何止十萬八千里？

一旦夏天供電緊張，政府高官索性教導民眾攜家帶眷到大賣場吹冷氣，這什麼跟什麼？電力不足的問題，非要等到半導體業先進製程沒電可吃的罩門出現，統治者才被逼著面對。

到時候，是犧牲半導體產業的產能以維持民生用電？或是請民眾犧牲小我以力挺護國產業？還是必須透過公投決定？

電力起碼還有能源政策可以吵吵，然而水呢？我們有水源政策的長遠規劃嗎？政府曾經正經的充分辯論水力開發問題嗎？

當台灣的水源政策仍停留在祈禱颱風過門送水的農業時代思維，仍慣用農地休耕以節水的套路，仍獨沽幾階段限水的消極招數，三十幾年來，歷朝歷代卻拿不出整合成套的水源開發、回收再生、降雨儲存、水費分級、用水管制、分配調度政策，算是現代化國家、大有為政府嗎？

水情的嚴重，跟缺電一模一樣，還是必須等到半導體產業啟動水車載水，才讓政府大官緊張，再次讓人民見識到政府有多被動，官員有多無能。

有格局的政務官，早該在上任之初，總合推演重點產業發展所需基建設施、水電用度，是否有供需失衡可能？並未雨綢繆，提出工業用水用電的百年大計。

而部長所謂「最壞的打算」是什麼意思？除了犧牲民生用水或犧牲工業用水之外，還會有什麼意思！

沒有做過最好的準備，就沒有資格說出最壞的打算這種不負責任的話。

事實上，經濟部長在去年10月13日旱災應變小組第二次工作會議的確曾說：「我們要做最壞的打算，最好的準備。」然而，時隔四個月，最好的準備在哪裡？還不又是農地休耕套路和階段限水招數。

即便今年有幸低空掠過，或老天保佑，派遣颱風送水，那明年呢？是否仍老戲重演一遍？後年呢？十年後呢？身為部長，如果最好的準備只是空口白話，卻並未大破大立的預作籌謀，憑什麼說要做最壞的打算！

部長耶！又不是在廟口抬槓開講的老百姓。部長們該做的「最好準備」是開始少用心眼，多用腦袋，放眼二三十年後，甚至更久，廓然大公且豁然大肚地規劃水源政策、能源政策。

當然，現下的規劃，難有速效，今年遲了，明年也趕不上，後年同樣來不及，連十年後大概也看不到成績，看得到的極有可能盡是四射的詆毀謗損，排山倒海的關說壓力，牛鬼蛇神的八方角力。

但既然身為政務官，就要有政務官的樣子，升斗小民不敢奢望大官人們計利當計天下利，求名當求萬世名，官人們起碼別尸位素餐，放棄眼前的私利黨意，力爭二三十年後的眾利公益。

做不到，就別佔著部長的位子幹科長的事，不管水庫卻管水車。拿不出最好的準備，沒資格講最壞的打算。

典型在夙昔，還真的只在夙昔。上自總統，下至部長，哪個堪當十年後的表率？二十年後的模範？三十年後的標竿？看來，李國鼎的眼光、孫運璿的肩膀、蔣經國的精神，已成絕響。數十年後，我輩子孫知道的好官典型，恐怕還是這幾位。

近二十年的台灣，頗有啃老族的無賴樣，啃掉很久以前辛勤社會累積下來的資產，吃掉過往年代典型人物籌謀掙得的老本。

犖犖大者如經濟新引擎、產業新方向、數位轉型、效率政府，暫且不論，連國家基本競爭力所繫的水電穩定供應都搖搖欲墜，一批批經由操弄選舉掌權當政的藍綠政客，不慚愧嗎？

一個個爽領民脂民膏且官威浩大的所謂高階公僕，懂羞恥嗎？你們已經在做最壞的打算。什麼打算？打發過去就算了嗎？

作者為資深品牌專家

照片來源：作者提供。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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(中時新聞網)