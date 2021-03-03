【愛傳媒LinBay 好油專欄】作為一個納稅人，當然希望政府能好好做事，為大家謀福利，而不是圖文內宣治國，讓人民都活在大內宣的想像中。

最近就有人把蔡總統去年3月3號在她臉書的拓展外銷的圖拿出來。看到這個鳳梨開拓澳洲市場，以我業者的角度當然知道這不可能有任何實績，為什麼呢？

因為澳洲對台灣開放的條件是需要薰蒸，鳳梨經過溴化甲烷的薰蒸處理之後很不耐放，燻蒸後要到澳洲只能空運，空運的話費用很高，澳洲人會願意買一顆十幾塊澳幣被燻蒸過的台灣鳳梨嗎？

但總統的臉書上有總統搭著飛機後面有一顆鳳梨說他要去澳洲了，總統的文字也說了台灣鳳梨再開拓外銷市場。

哪我就很好奇，那這樣到底去了多少去澳洲呢？查了一下關務署的數據，去年只有56公斤去澳洲，今年一公斤都沒有。

經網友查更細的稅則補充，這56公斤全部是鳳梨乾，一公斤的鮮果都沒有。

什麼！原來新聞都做到這樣了，連總統的臉書都宣傳了，結果只有一公斤的鳳梨鮮果都沒有過去，竟然是本來就允許的鳳梨乾。

原來所謂的外銷開拓，竟然是一場大內宣。

蔡政府有執政的資源，台灣農產業在國際上當然有很多需要面對與解決的問題，該優先解決的是這些問題，而不是搞了一堆內宣讓人民覺得台灣農業好棒棒，政府努力開拓市場，結果卻是總統的臉書都宣傳了，實際上沒任何成績。

原來除了芒果乾以外，還有鳳梨乾。

作者為知名評論人

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)