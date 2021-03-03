黑絲襪貴婦BMW名車遭拖吊 與警當街扭打坐地爆哭

一名48歲曹姓婦人，因BMW愛車在新北市板橋區違停遭拖吊，與員警發生衝突，不但三字經辱警，還當街與警扭打，被依妨害公務、公然侮辱及傷害等罪移送法辦。新聞曝光，讓資深媒體人羅友志相當傻眼，不解「2700能解決的事情，硬是要鬧到移送法辦才爽快？」。

穿著黑絲襪的曹姓婦人，為了BMW愛車被拖吊，竟當街與警扭打，引發熱議。社會記者出身的名嘴羅友志在臉書發文表示，很久沒評論社會新聞，許多網友敲碗問他「BMW女被拖吊怒譙 遭警大外割噴辣水」怎麼看？

羅友志說，第一時間有人故意帶風向，剪大外割的畫面，下註腳「警察太過份了」，他第一時間就心想：「屁啦，最好前面沒有三字經！」，果然後來證明警察是「依法執勤」，是BMW女情緒失控，加上路人好事份子添油加醋，於是，「2700元（我記得罰單+拖吊費好像是這個數字）能解決的事，硬是要多吃幾個罪名，移送法辦。」。

「事出必有因」，羅友志話鋒一轉，認為現在人漸漸失去的思考能力，「麥嘎哇貢夏錐，一定是阿內啦！」取代了所以理性思考，而這些都是「政治害的」、「死不認錯害的」。

羅友志感嘆：「藻礁也是...遠一點的萊豬也是，我預言的『疫苗護照』不順也是...2700元能解決的，偏偏要到移送法辦⋯⋯我也是醉了」。而在回覆網友留言時更直言：「百姓劣根性會移送法辦，網友群轟；民進黨劣根性會自動升官，817自動護航」。

(中時新聞網)