美系外資針對台灣電信業出具最新看法，認為電信三雄今年財務都將出現觸底後的緩解，中華電(2412)、遠傳(4904)在ICT、新業務上有成長動能，台灣大(3045)則有穩定的momo成長，美系外資將中華電目標價由104元調升到108元、台灣大目標價由102元調降到99元、遠傳則給予67元目標價，均給予中立評等。

美系外資表示，2021年預計電信三雄財務有所緩解，已出現觸底跡象，三大電信商期望隨著用戶由4G升級到5G，可以帶動ARPU成長，台灣大、遠傳的5G用戶中就有逾9成用戶選擇999元以上資費。

美系外資表示，中華電、遠傳分別預計2021年營收年增加約1%、3%，這相當程度上是ICT、新業務的強勁增長，至於台灣大，儘管行動事業營收趨勢不及同業，但台灣大因momo的貢獻，讓其營收漲幅居三家電信業之冠，達12~15%。中華電和遠傳都預計今年的收益穩定，中華電還存在潛在的不動產銷售貢獻，至於台灣大，momo則持續保持成長態勢。

美系外資表示，台灣電信業2021年資本支出預估恐超出市場預期，中華電、台灣大、遠傳預測今年的將增長為85%、79%、37%，假設台灣大的資本支出是今年包括從2020年開始的遞延支出，這可能強烈反映出5G網絡建設中，營運商之間的競爭，以及其嘗試獲得更多的政府補貼分配，NCC宣布發行未來5年266億元的5G補貼計劃，在第一階段(2021年至2023年上半年)，營運商有資格獲得總計210億元的補貼，政府將補貼最多達5G基地台成本的49%，在第二階段(2023年下半年至2025年)將提供56億元，主要補貼電信業者向台灣供應商購買設備的部分。

就電信三雄目標價評等來說，美系外資將中華電目標價由104元調升到108元、台灣大目標價由102元調降到99元、遠傳則給予67元目標價，均給予中立評等。

(時報資訊)