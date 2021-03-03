大陸市場需求回溫，東台、亞崴、程泰、高鋒、福裕、協易機械、百德及台灣瀧澤等工具機廠接單普遍回升，均訂出今年營收至少成長一成的營運目標。恩德科技橫跨工具機及木工機械，其中兩岸木工機訂單因宅經濟發酵而顯著回溫，尤其台灣接單年成長五成，今年力拚轉虧為盈。

東台、亞崴、程泰、高鋒、協易機械及台灣瀧澤等工具機廠，農曆年後持續接獲大陸訂單，在手訂單持續回升，福裕在手訂單2億多元，訂單能見度看到5月。東台集團主管指出，東台工具機訂單能見度看到6月，接單已達七至八成；PCB鑽孔機交期較短，訂單能見度看到5月。

瀧澤科主管指出，瀧澤科最近各市場訂單均回升，其中又以大陸市場訂單增加最多，訂單能見度看到第二季末。

高鋒主管表示，高鋒最近大陸、台灣及印度市場接單增溫，在手訂單回升至5億多元，訂單能見度看到6月，部分產線需要加班趕工。

程泰集團旗下亞崴及程泰兩工具機廠，去年第四季大陸訂單顯著增溫，部分產線員工恢復加班趕工，農曆年後，亞崴及程泰兩工具機廠接單持續好轉。亞崴主管表示，亞崴母公司在手訂單13.3億元，大陸子公司在手訂單人民幣1.5億元，兩岸在手訂單超過19億元，訂單能見度看到第二季末。程泰主管指出，程泰目前兩岸在手訂單12億元，訂單能見度看到6月。

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