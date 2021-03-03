不畏美股回跌，台股加權指數3日開在15,992.32點，上漲45.44點，權王台積電（2330）開在平盤609元，大型電子權值股包括大立光（3008）、聯發科（2454）股價開在盤上，指數一度站回萬六關卡，但航運股指標股華航（2610）早盤股價紅翻黑，大盤上攻態勢受到壓抑。

投資人對美國十年期債券殖利率攀高的疑慮揮之不去，促使蘋果、特斯拉帶領科技股下挫，美國四大指數3月2日全面走低。

道瓊工業平均指數3月2日下跌0.46％（143.99點）、收31,391.52點。那斯達克指數下跌1.69％（230.04點）、收13,358.79點。費城半導體指數重挫3.1％（98.17點）、收3,070.94點。

元富投顧指出，未來一周，美國聯準會（Fed）主席鮑爾的談話，能否化解市場擔心通膨，及以公債殖利率是否再走高的危機，值得投資人留意，畢竟利率走高所帶來股價，向下修正的壓力相當大，尤其科技股，美國那斯達克指數如此，台股中的台積電、聯電、IC設計、高價電子等，也同樣面臨股價下修的壓力。

元富投顧指出，近日大盤以月線16,000點當作多空轉折點，萬一失守，恐怕再退回季線尋求支撐。

(工商 )