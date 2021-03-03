一名母親控訴，她離婚後，前夫家人20年來對她與孩子不聞不問，日前前夫的父親過世，對方親戚竟寄信要求她的孩子辦拋棄繼承，她讀完信後氣到發抖痛哭；她透露種種在夫家遭受的殘酷待遇，許多網友則建議她，應該先查生前財務狀況再決定是否辦拋棄繼承，或辦限定繼承，「遭受這些事情，你要為自己站出來捍衛權利」。

該女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，她離婚已20年，20年來前夫家人對她與孩子不聞不問，日前她的公公過世，前夫的家人竟來信要求她的孩子辦理拋棄繼承，讓她看完信後，氣到在車上發抖痛哭；她也在文章中爆料夫家當初對她種種不平待遇，她年輕嫁入對方家中後，每次放假都要幫忙家中工作，平時下班後還要洗全家人的碗筷。

離婚20年她突然收到前夫家來信，原來公公日前過世，前夫家要求她的孩子拋棄繼承。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

女網友說，她的婆婆不但會在家人面前裝出樣子對她好，她回娘家還會被罵「那麼愛回去，是有客哥（客語：外遇對象）在等她是嗎？」她遲遲未懷孕也被唸「娶到豚母（台語：意指不會生育的女人）」，好不容易懷孕了，婆婆甚至私下要求若要做月子，就要收3萬元，還不能跟丈夫、公公說；洋洋灑灑1千多字敘述夫家待遇。

不過許多網友認為，說不定前夫家有負債，才要希望原PO辦拋棄繼承，「要先清楚是否有負債再選擇是否要拋棄繼承與否」、「辦限定繼承好了，誰知道是不是留負債，保險點」、「國稅局可以查生前財務狀況，先不要簽，往生有2、3個月可以決定」、「你沒有功勞至少也有苦勞吧，要為自己權益站起來了」。

(中時新聞網)