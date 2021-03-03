新竹一名45歲黃姓人夫，認識一名妙齡女才一個月後，在聊天時得知她與男友感情不順，假借要做法邀女方邀至住處，並拿出黑色骷髏頭造型人偶，接著用刀看自己後輩，聲稱「阿修羅鬼神」上身，並已立約A女的胸部與私處僅能讓黃男碰觸，不得違反，如需解除合約，要透過性關係才能解除，A女擔憂男友遭厄運，慘遭黃男性侵，事發後遭男友發覺，氣得帶她向警方報案，新竹地院審理後，依強制性交罪嫌判黃男4年徒刑。

根據判決書記載，黃姓男子與A女於民國109年1月間相識，A女因與男友經常出現感情問題而常向黃男討論如何處理感情問題。黃男見有機可乘，曾向A女表達追求之意，卻遭到明白拒絕。

但黃男仍多次要求A女單獨到他家，討論與男友間的感情問題。相處問題，還傳簡訊給A女恐嚇，「妳給個時間好了呀！再下禮拜六沒來單純找我聊聊天呀！我會請小高吃子彈呀！信不信隨妳想」、「超過18、19號呀！我就動手了呀！我每天出門都有3位小弟跟著呀！」等文字訊息及槍枝照片給A女。

A女擔心男友會遭受不利，於是單獨前往男方家中。未料聊天沒多久，黃男就拿出黑色骷顱人頭造型之物品，並用刀子砍後背，表示已讓阿修羅鬼神上身，若是A女承諾她的之胸部及私處不讓第三人碰觸，僅給黃男碰觸之約定，則可協助處理男友感情相處問題及算命，如欲解除合約，需與黃男發生性行為，且當日需在該處留宿，才能避免厄運等語，隨後二人就進行討論及算命。

未料黃男與A女外出吃宵夜後返回住處時，遭黃男妻子發現兩人共處一室，雙方發生口腳及肢體衝突。等黃妻離去後，黃男竟強行撫摸A女胸部，但遭到推開並準備離開，這時黃男去表示，妳剛才已達成胸部及私處不讓第三人碰觸，僅給我碰觸之約定，如果離去會有厄運被鬼神懲罰。

A女擔心男友與自己會受到惡鬼纏身，只好半推半就下先替黃男口交，黃男卻強行將她性侵，案發後A女男友察覺她行為與語言行有異，經逼問下才說出遭到性侵一事，並向警方報案。

法官認為，黃男為滿足一己私慾，竟漠視他人性自主決定權及身體控制權，以違反意願的方法，造成A女心理上難以磨滅的陰影，且危害她身心健全發展，恐對她日後人際關係及人格成長造成影響，且黃男至今仍否認犯行，難認已有悔意，因此依強制性交罪嫌判他4年徒刑。全案可上訴。

(中時新聞網)