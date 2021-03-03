即使美國政府已放寬大部分疫情限制規定，並允許下周產線可全部重開。不過，日本豐田（Toyota）汽車2日表示，自己在德州車廠的員工將繼續配戴口罩作業。

德州共和黨籍州長格雷格阿博特（Greg Abbott）2日宣布，取消德州長達八個月必須戴口罩規定，禁止對不戴口罩民眾開罰。同時，所有企業可以產能全開復工。德州州長補充，在疫苗與抗新冠病毒藥物保護下，德州已可讓民眾免於病毒危害。

在美國有成立企業總部，同時，德州也有設置車廠的豐田指出，雖然德州的口罩強制配戴令已取消，但自己並不打算立刻跟進。也就是說，豐田汽車德州產線員工，依然得戴口罩上工。

豐田汽車在聖安東尼奧(San Antonio)車廠生產美國最受歡迎的全尺寸皮卡車。目前豐田在德州約有7,000名員工，其中位於普萊諾(Plano)的總部也有4,400名左右。

截至1日為止，美國有35個州以及哥倫比亞特區與波多黎各，還是強制要求民眾出入公共場需戴口罩。不過，愛荷華州，密西西比州，蒙大拿州與北達科他州，2020年就早已取消配戴口罩令。

(時報資訊)