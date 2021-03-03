拜千呼萬喚始出來的第一款5G版iPhone手機在中國熱賣所賜，蘋果公司上一季在中國的銷售額創下了歷來同期新高。自2008年蘋果在中國的第一家直營店開幕以來，該公司在當地已開設逾40家門市，為蘋果賣出了數億支iPhone手機，如今中國已經成為蘋果的第三大市場，iPhone在當地的銷售情況與前景一直是投資人高度關注的焦點，尤其在經過上一季的爆炸式增長後，投資人最想知道的是，這會否只是曇花一現的美景？

起起落落 中國仍是蘋果的關鍵市場

受惠於對iPhone 12系列手機的強勁需求，2020年10～12月季度蘋果在大中華地區的營收突破210億美元，較前一年同期大幅成長57%，成為該季整體營收年增21%、創下歷史新高1,114.4億美元的主要推手，凸顯出蘋果在這個關鍵市場取得的巨大勝利。

當時庫克在財報發布後的法說會上表示，iPhone手機在中國銷售強勁，該國城市最熱賣的前三款智慧手機中，蘋果就佔了兩款。他並表示，如果不是受到新冠肺炎疫情影響，蘋果的表現會更好。

庫克從不吝於表達對中國市場的重視，他最近罕見接受一名22歲中國科技網紅何世杰的訪談，並表示許多蘋果產品功能受到中國消費者的啟發，包括QR碼掃描器與iPhone夜間模式，「我們從中國得到許多反饋，我們非常認真聽取當地客戶的意見，並依據這些意見進行創新，最後再提供給全世界。」

然而蘋果在這個重要市場的表現並非總是一帆風順、始終強勁。在2018年中，多位分析師陸續下修對iPhone手機的銷售預測，其中一個主要原因即是中國市場轉弱。

因中國經濟成長減速與美中貿易戰導致iPhone手機在中國的銷售放緩，蘋果在2019年1月意外宣布下修前一季（2018年10～12月）營收預測，從先前預估的介於890億～930億美元調降至約為840億美元，與前一年度同期相比下滑近5%。

隨後中國在2020年初爆發大規模的新冠狀病毒疫情，各地陸續實施防疫封鎖措施，迫使蘋果關閉在該國的商店與工廠，執行長庫克在2月初提出警告，稱受到疫情影響，蘋果營收恐無法達標，他並表示，在中國大陸、香港與台灣地區的營收衰退幅度將超過公司總營收跌幅。受此營收預警打擊，蘋果當日盤後股價暴跌逾7%。

雖然在4月底公布的財報顯示蘋果終究還是達成了營收目標，但主要因為快速增長的服務事業彌補了iPhone的銷售衰退。在2020年1～3月季度，蘋果大中華區營收年減7.5%，為94.6億美元，但仍比原本所預期的溫和許多。

好不容易隨著中國疫情大幅緩解、經濟加速重啟，但美國前總統川普在去年8月下令禁止所有美國企業與微信進行業務往來，根據中國社群媒體微博當時發起的調查，多達95%受訪者宣稱將為了微信而放棄iPhone手機，這意味著在中國市場面臨華為、小米等本地對手的強大競爭壓力之際，蘋果將更居於劣勢。

天風國際證券知名蘋果分析師郭明錤當時出具報告指出，如果蘋果App Store被迫下架微信，其iPhone年出貨量恐將下滑25～30%，而AirPods無線耳機、iPad平板、Apple Watch智慧錶和Mac電腦等其他蘋果硬體裝置年出貨量也可能減少15～25%。

儘管在強敵環伺與政經大環境的變更下，蘋果這些年來在中國的業務起起落落，但Wedbush分析師Dan Ives日前出具報告指出，「中國仍將是蘋果成功的關鍵因素」，預期在未來這一年，中國將佔iPhone手機總升級數量約20%。

(時報資訊)