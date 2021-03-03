不是曇花一現 蘋果在中國的成功可望未完待續

儘管近幾年來蘋果在中國的業務起伏不定，但部分分析師仍然看好蘋果上一季在中國大獲成功，並非只是「一時反常」或僅是「曇花一現」。

Synovus Trust Company資深投資組合經理Dan Morgan表示，過去中國市場對蘋果而言有點麻煩，但現在情勢已經反轉。

中國龐大的中產階級意味著強大的消費能力。購物與銀行等服務的行動應用程式在中國尤其受到歡迎，這將強化蘋果App Store與軟體服務事業的成長潛力。在硬體方面，蘋果在中國市場也仍有成長空間，Gartner報告2020年蘋果的全球 智慧手機市占率為14.8%，但在中國的市占僅略逾10%。

儘管在蘋果1月底發布上季財報後，庫克表示iPad等其他設備與服務亦對該季噴發式的業績增長做出貢獻，但去年10月推出的5G版iPhone 12系列手機確實成為蘋果上季在中國銷售增長的主要推動力。庫克表示，受惠於中國快速的5G網路佈建，在去年底的節日購物旺季期間，iPhone在中國的汰舊升級數量創下歷史新高。

iPhone 12可望在中國特別受到歡迎，其中一個原因是比起美國等其他許多主要市場，中國的5G網路發展相對快速與健全，將刺激當地消費者的升級動機。

中國的經濟成長爆發力，也有利於iPhone銷售前景。中國是最早爆發新冠肺炎疫情的國家，但也是最早走出疫情危機的國家，其經濟在去年第二季開始反彈，全年經濟成長2.3%，遠遠優於蘋果的其他主要市場，如美國去年經濟下跌2.3%，日本去年國內生產毛額（GDP）大減4.8%，歐元區去年經濟崩跌6.8%。

Gartner分析師Annette Zimmermann表示，與其他國家相比，中國從疫情復甦的步伐更快，該國的消費者可能有更多資金用於購買新設備。根據Gartner出具的報告，2020年蘋果在中國的智慧手機銷售量較2019年成長8%，而iPhone 12的銷售僅占了兩個月即創下如此佳績。Zimmermann表示，在接下來兩季，我們仍將看到非常樂觀的增長，還有許多人需要升級到下一代手機，且將由5G通訊所驅動。

中國競爭對手華為遭到美國制裁，也可能持續為蘋果帶來助益。美國的圍堵政策使華為難以取用美國的高端技術，其衝擊包括華為的智慧手機無法採用谷歌公司的軟體，進而使其手機的吸引力大減。

根據IDC此前公布的調查報告，去年第四季蘋果iPhone總體出貨量達9,010萬支，創下整體手機產業的單季出貨新高。同一期間，蘋果iPhone在中國手機市場的市占率成長近5個百分點，而華為市占率則大跌逾10個百分點。

Gartner則出具報告指出，受惠於iPhone 12手機熱賣，蘋果2020年第四季iPhone總銷量達到7,990萬支，較2019年同期大幅成長15%，表現遠優於全球智慧手機市場（減少5.4%）。同一期間，iPhone全球市占版圖擴大至20.8%，擠下了勁敵三星（市占為16.2%），在暌違4年後首度奪回智慧手機的龍頭寶座。另一方面，華為受到美國制裁的效應持續發酵，其去年第四季智慧手機出貨量大減逾41%，市占率跌到僅剩8.9%，屈居同為中國品牌的小米與Oppo之後，僅排名第五。華為去年全年手機出貨量下滑24.1%，在所有製造商中衰退最多。

蘋果能否繼續維持在中國的強勁增長，或許和iPhone 12升級潮將帶動「超級周期」的預測息息相關，而許多人仍然看好蘋果將迎來「超級周期」。

Synovus Trust Company資深投資組合經理Dan Morgan表示：「我很看好這些12月季度的中國銷售數字不會只是一種稍縱即逝的反常，我很樂觀，我們將得到那個周期，而本季就是周期已經展開的證據。」

數據顯示今年1月，蘋果仍持續在中國市場攻城掠地，在中國的iPhone出貨量連續第二個月增長。摩根大通JP Morgan分析師Samik Chatterjee日前在其投資報告中引用了中國信息通信研究院（CAICT）發布的每月智慧手機出貨數據，中國2021年1月行動裝置出貨量較2020年12月大幅成長51%，主要由國內智慧手機出貨量暴增64%所驅動。而由蘋果iPhone占多數的國際手機品牌出貨量亦較去年12月成長約7%，達到640萬支，遠超出2020年同期的250萬支。

(時報資訊)