42歲男星趙駿亞2010年因演出《新兵日記》，被封為「最帥班長」，戲外近年來他卻爭議史不斷，日前週刊報導他的前女友爆料他有暴力傾向，甚至導致她受傷。今(3日)週刊再爆一名徐姓女子19年前和趙駿亞交往，2002年徐女控告趙駿亞，最後加州法院判他非法監禁、家暴、恐嚇3項罪名成立，而趙駿亞暫無回應，不知真偽。

外型帥氣的趙駿亞過去曾和女星李燕、高宇蓁等交往，他與高宇蓁分手後沒交惡，還在《金家好媳婦》被配對，李燕則因拍戲和趙駿亞傳出假戲真做，兩人共遊峇里島，兩人後來大方認戀，趙駿亞坦言見過女方家長，李燕也為趙駿亞新書記者會站台，但交往一年就告吹，當時李燕被問分手主因，僅表示「個性不合」，又補充說：「但硬要問到底為了什麼不合就太傷人了」，也分享對未來感情期許說：「不一定要有什麼風花雪月，生活就是穩穩當當，有一個陪伴，這樣就好了」。

趙駿亞1月發聲明否認暴力傳聞。（圖／中時資料照片）

據《鏡週刊》報導，趙駿亞近來常陷家暴疑雲，但都被他嚴正否認，近日一名徐女透露2002年提告趙駿亞家暴等4項罪名，最後非法監禁、家暴、恐嚇3罪成立，被判16個月有期徒刑，但求證趙駿亞此事，他先問這類文件被公開是否合法？媒體解釋是從美國法院申請得到，趙駿亞隨後表示沒話要說，「那我不回應」。

趙駿亞過去曾和李燕交往。（圖／中時資料照片）

今年1月，媒體報導一名王姓女友指被趙駿亞摔傷，說好賠償60萬，但只拿到30萬，近日要開刀，王女希望趙駿亞幫忙負擔20萬費用卻被拒絕，對此，趙駿亞當時發表聲明，全文如下：

王東山聯合法律事務所

代當事人趙駿亞先生發表聲明如下

一、民國110年1月28日，三立新聞未經媒體人應盡的合理查證義務，即公開散布、對本人做不實的報導，本人深感遺憾及困擾，該報導並非屬實，卻已傷害了我、我最愛的家人、親友、公司及支持我的人。

二、報導中的女性已涉嫌恐嚇取財、加重誹謗罪，本人已將相關事證交給律師，委請律師處理。

三、為正視聽，特在此敘明，並籲請新聞媒體、大眾、該女性勿再散布不實的、攻擊的言論與報導，可多關心疫情、食安、弱勢園體⋯等議題，本人不再多回覆私領域之事，一切靜待司法調查，謝謝大家，駿亞會繼續努力加油。如已為不實言論及報導者，敬請立即撤文，途期未理，或再為不實報導或言論者，本人悉將依法追究相關法律責任，敬請恤查。

林孝甄律師

聲明中趙駿亞否認不實指控，表示會交由司法還他清白，清者自清，之後他也在臉書澄清：「親愛的粉絲朋友們謝謝關心。我還好，挺的住。沒有的事就沒有，交給法律，相信司法。」

而對於趙駿亞今日被爆過去在美國官司的新聞，經紀公司今表示，「對於他過往的私事，我們公司剛剛也是透過媒體才知道，所以就公司立場而言，無從回應」。趙駿亞本人也尚未對此做出回應。

(中時新聞網)